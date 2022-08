Mitarbeitende der Deutschen Bank helfen bei der Versorgung der Bedürftigen in der Stadt. Was sie dabei erlebten.

Norderstedt. Claudia Winklmann, Filialdirektorin der Deutschen Bank Norderstedt, steht am Mittwoch neben den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Tafel Norderstedt. Anstatt im Büro die finanziellen Geschäfte ihrer Kundinnen und Kunden zu bearbeiten,verpackt sie Lebensmittel an einem Tisch. An diesem Tag trägt die Filialdirektorin keinen Anzug, sondern steht in Schürze und mit Handschuhen neben anderen Helfern und wäscht Lebensmittel, die später an bedürftige Familien ausgeteilt werden.

Winklmann und ihr Team von der Deutschen Bank Norderstedt suchte sich die Tafel für das konzernweite Programm ,,Social Days“ der Deutschen Bank aus. Durch Mitarbeit und Spenden soll gemeinnützigen Organisationen geholfen werden. An drei Tagen in der Woche helfen die 13 Bankmitarbeiter in der Einrichtung aus. Zusätzlich brachte die Deutsche Bank noch eine Spende in Höhe von 700 Euro mit.

Tafel Norderstedt: Seitenwechsel – Vom Bankschalter in die Lebensmittelausgabe

Die Leiterin der Tafel, Ingrid Ernst, freut sich über die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank. „Es ist wichtig, dass ein Seitenwechsel stattfindet, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen können, wie eine Tafel funktioniert.“ Außerdem bekomme die Tafel so laufend Aufmerksamkeit, sie bleibe in der Gesellschaft präsent, wie Ernst unterstreicht.

Wer bei der Tafel mitmacht, muss anpacken können. An diesem Tag stehen bereits zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tafel im Gebäude am Schützenwall 49 und verpacken die angelieferten Lebensmittel. Sie stehen in großer Menge in Kisten gestapelt an der Wand. Inmitten all des Treibens muss man aufpassen, nicht den Helfern im Wege zu stehen.

Kisten werden lautstark aufeinander gestapelt, Lebensmittel gewaschen, andere verstauen sie in Körben. Einige Helfer waschen gerade Karotten und verpacken sie mit Kartoffeln und Radieschen in Tüten. Am Vormittag riecht es in der Tafel bereits nach frischem Essen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tafel Norderstedt: Inflation treibt immer mehr Bedürftige zur Tafel

Jeder scheint hier konzentriert in die Arbeit vertieft, man verständigt sich durch lautes Zurufen. Seit 1996 verteilt die Tafel Norderstedt Lebensmittel an Bedürftige, jede Woche helfen sie hunderten Haushalten, frische Lebensmittel zu erhalten.

Claudia Winklmann über ihre Motivation, hier zu helfen: „Wegen der Inflation ist die Tafel immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Alles ist teurer geworden, insbesondere Lebensmittel. Aus diesem Grund müssen mehr Menschen die Tafel in Anspruch nehmen.“