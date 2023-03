Polizei Norderstedt: Unbekannte sprühen Reizgas in Norderstedter Einkaufspassage

Drei Personen in der De-Gasperi-Passage am Herold-Center klagten über Atemwegsreizungen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Der Eingang zur De-Gasperi-Passage in Norderstedt. Hier sollen unbekannte Täter am Freitag Reizgas versprüht haben.

Norderstedt. Offenbar haben Unbekannte am Freitag in der De-Gasperi-Passage in Norderstedt, nahe des Herold-Center, Reizgas versprüht. Mehrere Personen in der Einkaufspassage klagten über Atemwegsreizungen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Kurz nach 21 Uhr meldete sich am Freitag ein 57-jähriger Mann aus Neubrandenburg bei der Polizei. Er war in der Passage unterwegs gewesen und klagte nun über einen „atemwegsreizenden Geruch“. Die Polizeibeamten alarmierten daraufhin die Freiwillige Feuerwehr. Sie sollte Schadstoffmessungen vornehmen und das Gebäude mit Hochleistungslüftern entlüften.

Vor Ort begleiteten Beamte des Polizeireviers Norderstedt den Einsatz. Sie wurden dort von zwei weiteren Geschädigten angesprochen. Auch diese klagten über Atembeschwerden. Der beiden 24 und 57 Jahre alten Männer wurden vor Ort ambulant durch Rettungssanitäter behandelt und im Anschluss entlassen.

Die Messungen der Feuerwehr in der De-Gasperi-Passage ergaben keine Hinweise auf gefährliche Gase oder Chemikalien. Konkrete Hinweise über die Art der Freisetzung ergaben sich nicht. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Sie können sich unter 040/52 80 60 bei den Ermittlern melden.