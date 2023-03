Die Road Glide Ultra verschwand am Wochenende spurlos in Kaltenkirchen. Hat jemand das auffällige Motorrad gesehen?

Eine Harley-Davidson Road Glide Ultra verschwand am Wochenende in Kaltenkirchen aus einer Lagerhalle (Symbolbild).

Kaltenkirchen. Der Beginn der Motorradsaison wurde einem Harley-Fahrer aus Kaltenkirchen am Wochenende kräftig verdorben: Unbekannte Diebe stahlen sein teures US-Motorrad aus einer Lagerhalle.

Zwischen Sonnabend und Sonntag müssen die Täter in die Halle an der Werner-von-Siemens-Straße in Kaltenkirchen eingebrochen sein. Darin stand die weiße „Road Glide Ultra“ von Harley-Davidson mit Segeberger Kennzeichen.

Polizei Schleswig-Holstein: Diebe stehlen teure Harley-Davidson aus Lagerhalle

Eine Streife des Polizeireviers Kaltenkirchen nahm am Sonntag eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551/88 40 um Hinweise auf das Motorrad und die Täter.