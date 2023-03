Wetter Norderstedt: Mild mit Überraschungen – so wird das Wochenende

Wetter Norderstedt Mild mit Überraschungen: So wird das Wetter am Wochenende

Norderstedt. Der März neigt sich schon dem Ende zu, das Wochenende steht vor der Tür. Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung – dürften wir auf frühlingshafte Witterung hoffen? Andreas Tschapek, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, hat die Details.

Die gute Nachricht vorweg: zumindest die Temperaturen werden in den kommenden Tagen recht mild. Die Sonne scheint dazu aber leider nicht, stattdessen müssen wir uns auf Regen, Wind und sogar Gewitter einstellen.

„Am Freitag ist die erste Tageshälfte von Regen und Wolken geprägt“, sagt Andreas Tschapek. In der zweiten Tageshälfte lockere es etwas auf, hin und wieder gebe es aber weiterhin Schauer. Wenigstens die Temperaturen sind frühlingshaft, es wird bis zu 15 Grad warm.

Auch der Sonnabend wird unbeständig, es gibt immer mal Regen und „vielleicht mal ein kurzes Gewitter“, so Andreas Tschapek. Zudem zieht ein Südwestwind auf, teilweise ist der sogar stürmisch. Das Thermometer steigt auf bis zu 12 Grad.

Wer einen Ausflug ans Meer plant, sollte sich nicht den Sonnabend dafür aussuchen

Auch am Sonntag bleibt es wechselhaft, es gibt immer wieder schwache Schauer. Es wird nur noch 10 Grad warm, dafür ist es nicht mehr so windig.

Wer einen Ausflug an die See plant, sollte sich nicht unbedingt den Sonnabend aussuchen. Denn da wird es am Meer noch stürmischer, besonders an der Nordsee. Am Sonntag lässt der Wind auch an den Küsten nach.

Wetter Norderstedt: Besserung ist erstmal nicht in Sicht

Besseres Wetter für die kommende Woche kann Andreas Tschapek leider nicht versprechen – im Gegenteil. „Die Tendenz ist, dass es deutlich kälter wird.“ Die Temperaturen sinken ab Montag wieder in den einstelligen Bereich, und es gibt sogar wieder Nachtfrost.