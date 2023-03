Kommunalwahl: Christian Dürr macht Wahlkampf im Norderstedter Kino

Die Liberalen laden zum „Business After Work“ mit dem Bundestagsfraktionschef der FDP ins Spectrum in Norderstedt ein.

Norderstedt. Mit prominenter Unterstützung aus der Berliner Ampel-Regierungskoalition machen die Freien Demokraten Kommunalwahlkampf in Norderstedt. Sie haben den Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag, Christian Dürr am Donnerstag, 13. April, 17 bis 18 Uhr, zu einem „Business After Work“ ins Spectrum-Kino Norderstedt eingeladen.

Dürr (45), geboren in Delmenhorst, ist seit 2017 im Bundestag. Im Dezember 2021 wurde er Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Zuvor war er Chef der FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag. Dürr gilt als loyaler Vertrauter von Parteichef und Finanzminister Christian Lindner.

In Norderstedt will Dürr darstellen, wie sich Nachhaltigkeit, Wohlstand und eine starke Wirtschaft ergänzen können und was es hierfür in Bund, Land und in Norderstedt braucht. Die Norderstedter Parteifreunde unterstreichen, dass man für eine starke Wirtschaft, für starke Betriebe und beste Rahmenbedingungen für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler stehe.

Im Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ unterstrich Christian Dürr unlängst, was das aus Sicht der FDP bedeutet: „Mit der FDP gibt es keine Steuererhöhungen. Und auch eine Vermögensabgabe machen wir nicht mit. Denn das Vermögen steckt ja in Werkshallen und Anlagen. Diese zusätzlich zu besteuern, gefährdet Arbeitsplätze. Deutschland ist bereits ein Höchststeuerland. Deshalb gilt: Wir dürfen nichts tun, was die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland gefährdet. Da werden wir die Koalition auf Kurs halten – und das gilt uneingeschränkt für die gesamte Legislaturperiode.“

Die Norderstedter FDP bittet um Anmeldung zu der Veranstaltung unter m.reiners@fdp-norderstedt.de

