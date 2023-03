Polizei Norderstedt: Metalldiebe verursachen 6000 Euro Schaden für Firma in Glashütte

Die Polizei fahndet in Norderstedt nach Metalldieben, die einen Schaden in Höhe von 6000 Euro verursacht haben.

Norderstedt. Metalldiebe haben in Norderstedt zugeschlagen. Von einem Firmengelände am Hans-Böckler-Ring in Glashütte stahlen die unbekannten Diebe Edelmetall im Wert von etwa 6000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Offenbar wurde der Diebstahl erst am Dienstag entdeckt. Die Täter verschafften sich irgendwann zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zum Firmengelände eines Unternehmens im Gewerbegebiet am Hans-Böckler-Ring. Abgesehen hatten sie es auf einen Wärmetauscher und andere Gegenstände aus Edelstahl.

Das nicht gerade handliche Diebesgut können die Täter nur mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Deswegen bittet die Polizei mögliche Zeugen, jede Beobachtung von Personen und jedes verdächtige Fahrzeug im genannten Zeitraum am Hans-Böckler-Ring zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/52 80 60 entgegen.