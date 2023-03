Taschendiebe haben am Wochenende in Norderstedt gleich vier Mal zugeschlagen (Symbolbild).

Norderstedt. Sie haben es auf ältere Menschen abgesehen und meistens auf Frauen – Taschendiebe machen Norderstedt und viele andere Städte und Kommunen im Kreis Segeberg unsicher. Seit 2020 stellt die Polizeidirektion Bad Segeberg einen starken Anstieg an Taschendiebstählen fest. Gestohlen werden besonders Geldbörsen aus in Einkaufswagen stehenden oder an Rollatoren hängenden Handtaschen oder Einkaufsbeuteln – wie am Wochenende in vier Fällen in Norderstedt.

Am Freitagvormittag stahlen Unbekannte die Geldbörse einer 68-Jährigen aus ihrem Einkaufsbeutel, der im Einkaufswagen lag, während die Norderstedterin in einem Discounter an der Segeberger Chaussee einkaufte. Der Verlust wurde erst an der Kasse bemerkt.

Polizei Norderstedt: Taschendiebe stark aktiv – Vier Fälle an einem Wochenende

Ähnlich erging es einer 79-Jährigen am frühen Freitagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft an der Berliner Allee. Beim Bezahlen bemerkte die Frau das Fehlen der Geldbörse. Rückblickend erinnerte sich die Geschädigte eine etwa 50-jährige schlanke Frau mit einer Körpergröße zwischen 1,60 und 1,65 Metern, die sich ihr vorher im Geschäft auffällig genähert hatte. Die Unbekannte trug einen langen dunklen Mantel.

Am Sonnabendmittag wurde eine 79-Jährige Opfer der Diebe, während sie sich in einer Drogerie an der Europaallee aufhielt. Unbekannte stahlen die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche. Wenig später kam es in einem Schuhgeschäft an derselben Straße ebenfalls zum Geldbörsendiebstahl aus einer Handtasche. Eine 57-Jährige hatte ihre Handtasche zum Anprobieren der Schuhe neben sich abgestellt und bemerkte an der Kasse das Fehlen des Portemonnaies.

Täter lenken die Opfer mit Fragen ab und verdecken Sicht auf Taschen

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass es sich überwiegend um reisende Täter handeln dürfte, die sowohl alleine als auch zu zweit oder dritt agieren. „Während ein Täter oder eine Täterin das Opfer zum Beispiel mit einer Frage nach einem Produkt anspricht und damit ablenkt, verdecken die Komplizen die Sicht anderer Kunden oder Angestellter auf das Opfer oder die Tasche für einen kurzen Moment, um dann zuzugreifen“, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizei.

In den meisten Fällen bemerken die Geschädigten das Fehlen der Geldbörse erst ander Kasse. Rückblickend erinnerten vereinzelte Geschädigte angerempelt oder auf die beschriebene Weise angesprochen worden zu sein. Häufig haben die Opfer überhaupt nichts bemerkt.

Polizei Norderstedt: Manche Opfer bekommen überhaupt nichts mit vom Übergriff

In einigen Fällen haben Geschädigte kurz zuvor in der Nähe Bargeld abgehoben und könnten bereits hier gezielt beobachtet worden sein. Nach dem Diebstahl heben die Täter in vereinzelten Fällen mit den erlangten EC-Karten Bargeld ab oder versuchen es zumindest.

Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich. „Zudem stellen wir bei den Geschädigten eine hohe Betroffenheit aufgrund des Eingriffs in die unmittelbare körperliche Nähe fest“, sagt Brockmann.