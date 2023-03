Am Sonnabend muss die Freiwillige Feuerwehr in Norderstedt schon früh mehrfach eingreifen und Menschen retten.

Die Norderstedter Feuerwehr musste am Sonnabend zwei Küchenbrände bekämpfen (Symbolbild).

Feuerwehr Norderstedt Essen angebrannt: Zwei Küchen in Flammen an einem Morgen

Norderstedt. Brandgeruch, ein piepender Rauchmelder: Binnen Minuten war am Sonnabend die Freiwillige Feuerwehr Garstedt vor Ort in einem Mehrfamilienhaus am Rotdornweg, nachdem sie morgens um 9.14 Uhr über den Notruf alarmiert worden war. Dann ging es schnell.

Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt und brachten eine Person ins Freie, die dem Rettungsdienst übergeben wurde. Und auch die Ursache wurde entdeckt: Es war Essen angebrannt. Dieses wurde entfernt, die Wohnung daraufhin per Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht.

Es waren ereignisreiche Stunden. Während die Norderstedter Feuerwehr am Rotdornweg war, erreichte sie sogleich um 9.32 Uhr der nächste Alarm. Denn auch an der Ochsenzoller Straße hatte ein Rauchmelder angeschlagen, und ebenso wurde Brandgeruch vernommen. Hier war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Fettbrand gekommen, sodass eine Person gerettet werden musste – und auch diese Wohnung wurde rauchfrei gemacht, nachdem die Küchenzeile mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden war.

Als weniger dramatisch erwies sich der dritte Einsatz des Tages. Im Gilcherweg am südlichen Stadtrand war eine unklare Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Freiwillige Feuerwehr Glashütte konnte dann Entwarnung geben – es handelte sich lediglich um eine Feuertonne.