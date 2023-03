Norderstedt. Für sein mutiges Handeln in einer Notsituation ist Dieter Kiselew aus Norderstedt am Dienstag in Kiel von Ministerpräsident Daniel Günther mit der Rettungsmedaille am Bande ausgezeichnet worden. Er hatte im Dezember 2021 in Norderstedt das Leben einer Frau gerettet, die von ihrem Ex-Partner mit dem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt wurde.

„Sie gerieten urplötzlich in diese Gewalttat, haben entschlossen eingegriffen, den Mann zu Boden gerissen und so einen Mord verhindert“, sagte Günther. Dank der Courage, die Dieter Kiselew an diesem Tag in Norderstedt gezeigt hatte, konnte die Frau gerettet werden.

Auszeichnung: Dieter Kiselew verhinderte einen Femizid in Norderstedt

Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass fast jeden dritten Tag in Deutschland ein Femizid geschehe: „Gewalt in Beziehungen geschieht oftmals im Verborgenen. Die Dunkelziffer solcher Fälle ist enorm hoch. Wir brauchen mehr Prävention, mehr Schutzräume und mehr Aufklärung“, sagte er. Es müsse mehr öffentlich über Partnerschafts-Gewalt geredet werden. Gewalt sei nie privat und gehe alle etwas an. „Wir stehen alle in der Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen“, sagte der Ministerpräsident.

An Dieter Kiselew gerichtet sagte Günther: „Sie sind für eine Gesellschaft eingetreten, in der man einander schützt. Für Ihren Mut, für die Rettung eines Menschenlebens und für Ihr vorbildliches Handeln danke ich Ihnen im Namen aller Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sehr herzlich.“