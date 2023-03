Fußball Kreisliga-Skandalspiel: Prügelei und Verletzte nach Abpfiff

Norderstedt/Trappenkamp. 93 Minuten lang verlief das Fußballspiel in der Kreisklasse A Mitte zwischen dem Tabellenzweiten TV Trappenkamp und Spitzenreiter Türkspor Neumünster in geordneten Bahnen. Beide Mannschaften gingen vor etwa 80 Fans überaus engagiert, aber fair zur Sache. Dann allerdings eskalierte das Geschehen: Kurz vor dem Ende der Partie sahen zwei Gästekicker die Gelb-Rote Karte. Und als Schiedsrichter Eggert Matzen das Match beendet hatte, wurde es richtig hässlich: Unmittelbar nach dem Schlusspfiff kam es zu einer Prügelei mit mehreren Personen und Verletzten.

TVT-Fußballobmann Christian Prieß: „Die beiden Türkspor-Akteure haben sich nach ihren Platzverweisen nicht etwa, wie es sonst eigentlich üblich ist, auf den Weg in die Umkleidekabine gemacht, sondern sind auf unsere Zuschauer losgegangen.“

Polizei Schleswig-Holstein: Kreisliga-Skandalspiel – Prügelei und Verletzte nach Abpfiff

Prieß, der seit 33 Jahren Fußball spielt, war entsetzt: „Es waren Frauen und Kinder vor Ort, die das alles miterleben mussten und geweint haben. Frauen wurden von Türkspor-Spielern einfach weggeschubst, so ein Verhalten ist unmöglich. Wir wollen den Kindern den Spaß am Sport vermitteln – und dann passiert das hier. Nie wieder möchte ich so etwas erleben.“

Was ihn maßlos ärgerte: „Ich bin einfach nur sauer, dass uns die Neumünsteraner nun die Schuld in die Schuhe schieben wollen.“ So äußerte Türkspor-Sportdirektor Burak Gülbay, der nicht vor Ort war und seine Informationen von Trainer Ejder Özgür und Vereinschef Metin Tan bezog, im „Holsteinischen Courier“ heftige Vorwürfe in Richtung TV Trappenkamp.

Besoffene Zuschauer, bedrohliche Pitbulls

„Besoffene Zuschauer standen mit Bierdosen und -flaschen direkt am Spielfeldrand, unsere Leute wurden immer wieder provoziert. Es gab keine Ordner, Abstand zum Spielfeld wurde auch nicht eingehalten. Einige von den Zuschauern standen mit Pitbulls provozierend vor unseren Leuten, ließen die Hunde immer wieder von der Leine“, ließ sich Gülbay zitieren.

Und er legte noch nach: „Kurz nach dem Abpfiff wurde dann einer unserer Spieler mit einer Bierflasche beworfen. Er wollte den Täter zur Rede stellen und wurde sofort in den Schwitzkasten genommen. Daraufhin eskalierte die Situation“.

„Frechheit!“: TV Trappenkamp wirft Türkspor falsche Behauptungen vor

Christian Prieß wies diese Behauptungen weit von sich. „Sicherlich gab es die eine oder andere Provokation aus dem Publikum, aber das hielt sich im Rahmen und gehört doch schon ewig zum Fußball dazu. Es ist eine Frechheit, die Geschehnisse umdrehen zu wollen“, sagte er.

Sein Standpunkt: „Die Schilderungen von Türkspor sind Blödsinn. Es gab keinen Flaschenwurf, der Abstand zum Spielfeld war okay. Und auch die Behauptung mit den Hunden stimmt nicht.“

Polizei Schleswig-Holstein: Drei Leichtverletzte und vier Anzeigen

Als die herbeigerufene Polizei mit ihren Peterwagen auf dem Areal an der Segeberger Straße eintraf, hatten sich die Wogen der Erregung übrigens schon wieder geglättet. Die Bilanz der Ordnungshüter: drei Leichtverletzte sowie vier Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung, eine fünfte könnte möglicherweise noch folgen.

Die Polizeistation Trappenkamp sucht Zeugen, die das Geschehen nach dem Abpfiff verfolgt haben. Hinweise an die 04323/80 52 70 oder unter trappenkamp.pst@polizei.landsh.de. Ein Offizieller von Türkspor Neumünster war am Dienstag nicht erreichbar.