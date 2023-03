Zwei Autos verschwanden in Norderstedt in der Nacht zu Mittwoch. Autodiebe waren am Werk (Symbolfoto).

Norderstedt. Autodiebe sind in Norderstedt immer wieder aktiv – und selten tauchen die gestohlenen Fahrzeuge wieder auf. In der Nacht zu Dienstag wurde in Norderstedt erneut ein Wagen gestohlen. Doch die gute Nachricht: ein anderes gestohlenes Fahrzeug ist gleich wieder aufgetaucht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen unbekannte Täter in der Straße „Am Böhmerwald“ zu. Sie hatten es auf einen bulligen amerikanischen Pick-Up, einen Dodge Ram abgesehen. Irgendwann zwischen 22 und 4.10 Uhr verschwand der Wagen vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Dodge Ram ist metallicgrau und hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls Segeberger Kennzeichenschilder. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101/20 20 um Hinweise.

Polizei Norderstedt: Autodiebe aktiv – Dodge Ram und Firmenwagen gestohlen

In derselben Nacht wurde auf dem Kösliner Weg in Norderstedt ein roter Renault Traffic gestohlen. Unbekannte drangen zwischen 16.30 und kurz vor 6 Uhr gewaltsam in das Gebäude eine Elektro-Service-Unternehmens ein und stahlen dort die Fahrzeugschlüssel des Transporters mit Segeberger Kennzeichen.

Doch gegen 8.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin das abgestellte Fahrzeug im „Styhagen“. Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen für den Einbruch und Hinweise im Zusammenhang mit dem roten Transporter unter 040/52 80 60.