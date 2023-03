Norderstedt. Lachen und fröhliches Stimmengewirr dringt aus dem großen Raum in der ersten Etage des Gebäudes des Norderstedter Sportvereins (NSV) an der Moorbekstraße 25. Hier treffen sich an diesem Abend die Mitglieder NSV-Spielegruppe. Die Stimmung scheint ausgelassen zu sein. „Wir sind ein ganz lockerer Haufen, den die Leidenschaft für’s Spielen verbindet“, sagt Franziska Moers, ausgewiesener Fan von Gesellschaftsspielen und Mutter des vier Monate alten Sohn Jarle. Der schlummert im Tragegurt vor der Brust seiner Mutter.

Die anderen Mitspieler trudeln ein. Unter ihnen Thomas Voss, der extra aus Barmstedt zum Spielen nach Norderstedt kommt. Wie die Meisten hier hat auch er durch Mundpropaganda von der Spielegruppe erfahren. „Heute bin ich schon zum vierten Mal hier und es gefällt mir sehr gut. Wir teilen das gleiche Hobby, haben zusammen einen schönen Abend, und oft lernt man auch noch neue Leute kennen“, sagt Voss.

Vereine Norderstedt: Gemeinsam statt einsam – mit Leidenschaft für’s Spielen

Brettspiele, Würfelspiele, Strategiespiele – ganz egal. Bei der NSV-Spielegruppe, die an diesem Abend aus acht Personen besteht, steht der gemeinsame Spaß und auch immer wieder die Neugierde auf Gesellschaftsspiele, die neu auf den Markt gekommen sind, im Vordergrund.

„Um höher, schneller, weiter, wie in anderen Sportarten, geht es bei uns nicht. Hier ist niemand dabei, der ganz verbissen oder unfair spielt, der um jeden Preis gewinnen will, das würde auch nicht passen“, sagt Pia Burat, die mit ihrem Mann Jens bereits seit mehren Jahren zur Gruppe gehört. „Natürlich, ein gewisser Ehrgeiz ist schon dabei, das Spielen ist ja unsere Passion, doch es ist auch keiner beleidigt, wenn´s mal nicht so klappt.“

Gruppe war ursprünglich nur für ältere Vereinsmitglieder gedacht

Die Spielegruppe wurde vom NSV vor acht Jahren ins Leben gerufen. Ursprünglich gedacht für ältere Vereinsmitglieder, die körperlich nicht mehr jede Sportart betreiben können, aber weiterhin einen festen wöchentlichen Termin im Kalender haben wollen.

„Die Älteren sind auf mich zugekommen, haben nach einer Alternative gefragt, um weiter Sport zu treiben, dem Verein treu zu bleiben und auch unter Leute zu kommen“, sagt der NSV-Vorsitzender Thomas Strebel. Er hatte die die Idee für die Spielegruppe. „Dann haben wir erstmal mit Skat angefangen, später kamen weitere Spiele hinzu. Und heute sind unsere Mitwirkenden zwischen Mitte 30 und Mitte 60, sogar weit über 80-Jährige kamen.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vereine Norderstedt: Gruppe sucht barrierefreie Räume

Und immer wieder stoßen neue Spielliebhaber zur Gruppe. Manche Mitglieder gehen das Spielen aber auch sportlich an und messen sich zum Beispiel mit anderen regelmäßig bei Meisterschaften im Kartenspiel Wizard. So wie Jack Elkan, der an diesem Abend das erste Mal dabei ist. Der 65-Jährige hatte mit Ehefrau Ilka nach einem gemeinsamen Hobby gesucht. „Noch bin ich etwas unsicher, da ich die Spiele, die ausgesucht werden, nicht alle kenne, aber ansonsten bin ich nett aufgenommen worden“, sagt Elkan.

Komm wie Du bist und hab´ Spaß am Spielen! Das könnte das Motto der NSV-Spielegruppe sein. Die Spiele-Fans treffen sich jeden Mittwoch, von 18 Uhr an (Open end) im Haus des Norderstedter Sportvereins. Gerne würde die Spielegruppe aus inklusiv sein, sprich Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen teilhaben lassen. Allerdings fehlt dazu derzeit ein barrierefreier Raum. NSV-Chef Thomas Strebel wäre für Angebote dankbar.

NSV Spielegruppe, jeden Mittwoch, 18.00, NSV-Haus, Moorbekstraße 25, Erster Stock. Wer Lust hat zu spielen, kommt einfach vorbei.