Karl-May-Spiele: Gerüchte - Wer spielt Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand?

Die Spannung steigt: Wer spielt den legendären Westernhelden am Kalkberg? Welche Schauspieler bisher in der Rolle zu sehen waren.

Das legendäre Trio am Kalkberg: Hermann Giefer (links) als Old Shatterhand, Pierre Brice als Winnetou und Ralf Wolter als Sam Hawkens im Jahre 1991.

Bad Segeberg. Winnetou und Old Shatterhand stehen im Karl-May-Kosmos ganz weit oben. Die Blutsbrüder gehören zu den Helden des Wilden Westens, die ganze Generationen von Lesern oder Zuschauern fasziniert haben – und es bis heute noch tun. Deshalb fragen sich viele Fans der Segeberger Karl-May-Spiele: Wer wird denn nun der Old Shatterhand des Jahres 2023?

Namen werden gehandelt, Wetten abgeschlossen – und das ist durchaus nachvollziehbar. Denn in der Vergangenheit haben die Darsteller des Shatterhands stets große Aufmerksamkeit erzielt. Namhafte Schauspieler sind in der Kalkberg-Arena zu Verbündeten des freundlichen Apachenhäuptlings geworden und wurden ebenso bejubelt wie der legendäre Winnetou.

Karl-May-Spiele: Wer wird Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand?

Das hat der Schriftsteller Karl May geschickt eingefädelt. Denn Old Shatterhand verkörpert nicht nur den tadellosen Helden, in vielen Büchern ist er der Erzähler der jeweiligen Geschichte. Im Band „Winnetou I“ – dieses Stück wird in dieser Saison in Bad Segeberg gespielt – ist der Ich-Erzähler ein junger Deutscher, der als Hauslehrer in St. Louis arbeitet. Auf Vermittlung seiner Freunde reitet er als Landvermesser in den Westen, um mit weiteren Männern eine neue Eisenbahnstrecke zu vermessen. Dort trifft er auf Winnetou.

In den Karl-May-Filmen wurde Old Shatterhand von Lex Barker, Siegfried Rauch und zuletzt von Wotan Wilke Möhring gespielt. Barker und Rauch sind verstorben. Und Wotan Wilke Möhring – man weiß es nicht. Vermutlich aber dürften seine Gagenforderungen jenseits des Budgets der Kalkberg GmbH liegen.

Lex Barkers Sohn war in Bad Segeberg zweimal als Old Shatterhand zu sehen

Christopher Barker war 1992 und 1993 Old Shatterhand. Er ist der Sohn des Hollywood-Stars Lex Barker, der in den Winnetou-Filmen der Westernheld an der Seite Winnetous war.

Foto: Frank Knittermeier

Immerhin war der Name Barker am Kalkberg tatsächlich einmal präsent. Christopher Barker, Lex Barkers Sohn aus der Ehe mit der 1962 verstorbenen Schweizerin Irene Labhardt, spielte 1992 und 1993 auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg die Film-Rolle seines Vaters, Old Shatterhand.

Er machte seine Sache gut, denn immerhin ist Christopher Barker ein ausgebildeter Schauspieler und Opernsänger. Seiner Schauspielkarriere waren die beiden Sommergastspiele in Bad Segeberg nicht nachhaltig dienlich. Denn die hat er längst an den Nagel gehängt: Heute ist der 62-Jährige als Immobilienmakler und Broker tätig.

Für Pierre Brice war Hermann Giefer der beste Old Shatterhand auf der Bühne

Wayne Carpendale war als Schauspieler dreimal in Bad Segeberg dabei. 2013 und 2014 als Old Shatterhand.

Foto: Frank Knittermeier

Für den verstorbenen Winnetou-Darsteller Pierre Brice war sein Kollege Hermann Giefer der beste Bühnen-Old Shatterhand. Das ist in dem Buch „Am Fuße des Kalkbergs“ nachzulesen. Die Autoren Nicolas Finke und Reinhard Marheinecke hatten die Gelegenheit, Pierre Brice 2007 zu interviewen.

Der heute 76 Jahre Giefer ist ein bayrischer Volksschauspieler, der 1989, 1990 und 1991 an der Seite von Pierre Brice sowie ein weiteres Mal 1999 neben Gojko Mitic als Winnetou den Old Shatterhand in Bad Segeberg gespielt hat. Bis heute ist er Stammgast bei den Karl-May-Premieren am Kalkberg.

Ein weiterer markanter Shatterhand war der Hamburger Schauspieler Jürgen Lederer (79), der diese Rolle erstmals 1980 übernahm und sie 1984, 1985 und 1986 war er ebenfalls spielte. Der langjährige Ohnsorg-Schauspieler war später Regisseur und Intendant der Karl-May-Spiele. Heute führt er in Hamburg eine Schauspielschule.

Keiner war so oft Old Shatterhand wie Joshy Peters

2018 spielte Joshy Peters an der Seite von Jan Sosniok (Winnetou) zuletzt die Rolle des Old Shatterhand.

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Der langlebigste Old Shatterhand ist Joshy Peters: Zehnmal verkörperte er diese Rolle in Bad Segeberg, zuletzt 2018. Unvergessen sein erster Auftritt bei der Premiere von „Winnetou II“ im Jahre 2012: „Augen auf beim Kutschenkauf!“ Dieser Satz wurde mit großem Jubel quittiert, weil er ihn als Old Shatterhand ausrief, nachdem die Kutsche mit ihm als Insasse gleich zu Beginn des Stückes mit einem Radbruch manövrierunfähig umgekippt war.

Joshy Peters, der die meisten Aufführungen aller bisher beteiligten Schauspieler aufzuweisen hat, ist auch in diesem Jahr für viele Fans der Favorit für die Shatterhand-Rolle. Da Peters allerdings schon seinen 65. Geburtstag gefeiert hat, der Shatterhand in dem Stück „Winnetou I - Blutsbrüder“ aber jünger ist, kommt er eher nicht infrage.

Letzter Old Shatterhand war im Jahre 2022 Sascha Gluth

Sascha Gluth wirkte als Old Shatterhand 2020 und 2022 mit.

Foto: Frank Knittermeier

Gerne würden die Fans der Segeberger Karl-May-Spiele auch Sascha Hödl (30) als Old Shatterhand sehen. Denn der avancierte während der Spielzeit 2022 zum Publikumsliebling, als er er einige Male den an Corona erkrankten Alexander Klaws in der Winnetou-Rolle vertreten musste.

Wer es tatsächlich wird, steht bereits fest. Die Kalkberg GmbH hat einen Schauspieler engagiert, gibt den Namen aber noch nicht preis. „Um Ostern herum geben wir ihn bekannt“, sagt Michael Stamp, Mediensprecher und Bühnenautor der Karl-May-Spiele. Die Spannung bleibt also erstmal erhalten, es darf weiter spekuliert werden.

Karl-May-Spiele: Sascha Hödl ist einer der Favoriten für die Rolle

Unvergessen: Ralf Wolter als Sam Hawkens und Lex Barker als Old Shatterhand in den Karl-May-Verfilmungen der 1960er-Jahre.

Foto: dpa

Zuletzt, 2019 und 2022, war Sascha Gluth in der Shatterhand-Rolle zu sehen. Weil er an Corona erkrankt war, sprang Nico König im vergangenen Jahr für ihn ein. König ist in diesem Jahr Regisseur der Karl-May-Spiele.

Weitere Schauspieler, die als Old Shatterhand am Kalkberg auftraten: Horst Janson (1998), Horst Nindel (2007), Wayne Carpendale (2013 und 2014), Harry Walther (1961 und 1964 bis 1967), Rolf H. Herget (1973), Till Demtrøder (2016).