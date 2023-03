Auf dem Falkenberg in Norderstedt wird Ende März das 17. Spielefest gefeiert. Was auf dem Programm steht und gespielt wird.

Norderstedt. Für Freundinnen und Freunde des gepflegten Brettspiels in Gesellschaft gibt es in Norderstedt einen etablierten Pflichttermin – das Falkenberger Spielefest. Seit 2004 treffen sich Spielerinnen und Spieler aus allen Altersklassen und der ganzen Region immer wieder in den Räumen der Kirchengemeinde am Falkenberg. Nachdem die Corona-Pandemie das Fest 2021 und 2022 unmöglich gemacht hatte, wird nun am 25. und 26. März endlich das 17. Spielefest „Norderstedt spielt!“ gefeiert.

Einst ins Leben gerufen hatte das Spielefest die leidenschaftliche Spielerin und Norderstedterin Silke Brachmeyer. Sie sorgte auch dafür, dass im Gemeindezentrum am Falkenberg eine landesweit wohl einmalige Masse und Klasse an aktuellen Brettspielen und Brettspielklassikern in den Regalen liegt.

Norderstedt: Ein Traum für alle Zocker: Über 1000 Brettspiele gratis

Hunderte Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Region besuchen seit 2004 den jährlichen Spieletreff in den Räumen des Kirchlichen Zentrums am Falkenberg.

Foto: Falkenberger Spieletreff

Brachmeyer verabschiedete sich 2019 aus der Organisation des Spieletreffs. Nun sorgt das spielverrückte Ehepaar Marcus und Kirsten Röhrs dafür, dass die Tradition des Spieletreffs fortgeführt wird. Die Corona-Pause habe man so gut es geht überbrückt. „Mit den normalen Spieletreffen und kleineren Veranstaltungen haben wir diese Zeit für alle Spielebegeisterten im Norden Hamburgs hoffentlich erträglich gemacht“, teilen die beiden mit. „Doch nun, im dritten Jahr danach, gibt es endlich das 17. ‚Norderstedt spielt!‘.“

Das gesamte Zentrum am Falkenberg, Kirchenplatz 1, gehört am Sonnabend, 25. März, von 12 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 26. März, von 12 bis 18 Uhr, den Fans von Brett-, Karten- und Würfelspielen. „Herzstück des Falkenberger Spieletreffs ist die große Spieleausleihe mit über 1000 Titeln, inklusive der mehr als 150 neuen Titel des Jahrganges 2022 und neuer.“

Jedes Spiel kann sofort gespielt werden – Erklärer stehen bereit

Alle Spiele können vor Ort ausprobiert werden. Spiele-Erklärerinnen und -Erklärer stehen bereit, um das passende Spiel zu finden und beim Regeleinstieg zu helfen. „Für Kinder und Erwachsene, Neulinge und Kenner sowie Glückskinder und Strategen finden wir das passende Spiel!“

Doch beim Spieletreff kann man nicht nur zocken – man kann auch Spiele kaufen und verkaufen. Beim Gesellschaftsspiele-Markt gibt es ein breitgefächertes Angebot. Wer verkaufen will, kann sich noch Verkaufsnummern sichern (falkenbergerspieletreff.de).

Norderstedt: Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden noch gesucht

Neu beim 17. Spieletreff ist die Kooperation mit der Evangelischen Familienbildung Norderstedt. Sie bietet Eltern-Kind-Bewegungsspiele im Gymnastikraum der Familienbildung an. Aber auch zahlreiche liebgewonnene Elemente von ‚Norderstedt spielt!‘ aus den letzten Jahren wird es wieder geben: Spieleverlage präsentieren und erklären ihre Spiele, es wird Turniere für beliebte Spiele geben, Gewinnspiele und noch viele andere Aktionen mehr.

Damit das Spielefest reibungslos funktionieren kann, braucht es tatkräftige Unterstützung durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Vielleicht hat ja die eine oder der andere Lust und Zeit, uns ein wenig zu helfen?“, bitten Marcus und Kirsten Röhrs. „Und keine Sorge – niemand ist dann dafür die ganzen zwei Tage geblockt und kann nicht mehr spielen!“ Auch über Kuchenspenden für das Café ist der Spieletreff dankbar (Anfragen und Angebote an norderstedt-spielt@kirche-harksheide.de). „Egal ob nur zum Spielen oder zum Spielen und Helfen: Die kleine Gruppe oder Familie ist uns genauso willkommen, wie jede oder jeder Einzelne!

17. Falkenberger Spieletreff „Norderstedt spielt!“, Sa+So, 25.+26.3., 12.00-20.00 (Sa), 12.00-18.00 (So), Kirchenplatz 1, Eintritt frei; Infos, Zeitplan, Programm unter kirche-harksheide.de/gemeindeleben/spieletreff oder auf Facebook.