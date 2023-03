Mit welchen Konzerten die kleine aber feine Open-Air-Bühne in Bad Segeberg für Highlights im Kulturprogramm sorgen will.

Die Band Terry Hoax spielt in der Kalkberg-Oase in Bad Segeberg ein "Konzert unterm Sternenzelt".

Bad Segeberg. Von einem Geheimtipp haben sich die „Konzerte unterm Sternenzelt“ in der Kalkberg Oase in Bad Segeberg zu einem festen Bestandteil der Kulturlandschaft entwickelt. Im siebten Jahr ihres Bestehens präsentiert das Kleinod an der Hamburger Straße abermals ein Programm, dass sich sehen lassen kann – und dieses Jahr auch schmecken. Denn neben viel Musik gibt es auch eine Kochaktion für die Segeberger Tafel.

Ralf Schaffer, Vorsitzender des Vereins „Die OaSE – Musik und Kultur in Segeberg“, hat ein Programm mit einem breitgefächerten Mix aus vielen Musikrichtungen zusammengestellt. Es beginnt am 3. Juni mit der Lübecker Band „Bluesmail“, die bereits mit Blueslegenden wie „Honeyboy“ Edwards und Louisiana Red auf der Bühne gestanden hat und den Blues teilweise sogar in deutscher Sprache zelebriert.

Konzerte: Geheimtipp – Kultbands und Newcomer in der Kalkberg-Oase

Ein schöner Ort für den Musikgenuss unter dem Sternenzelt: Die Kalkberg-Oase in Bad Segeberg.

Foto: Kalkberg-Oase

Eine Woche später, am 10. Juni, steht die Band „Terry Hoax“ auf der Bühne der Kalkberg Oase, die sich nicht nur als Begleitband von „Fury in the Slaughterhouse“ einen Namen gemacht hat. „Die Band ist eine Kultband aus der guten alten Lindenhof-Zeit und hat immer noch eine große Fangemeinde in Bad Segeberg“, sagt Schaffer. Deutsch-Pop der besonderen Art gibt es am 17. Juni mit dem Hamburger Duo „Gutbier Vogeler“.

Dei der „Northern Rockabilly Party“ am 1. Juli gibts es US-Cars, schrille Outfits, Elvis-Tollen und Petticoats aus den 50-er-Jahren zu sehen. Vier Rockabilly-Bands spielen, es gibt stilechte Hot Dogs und man kann sich Live-Tattoos stechen lassen. Die Angebote verteilen sich von der Kalkberg Oase bis zum Kreishaus.

US-Cars, Elvis-Tollen und Rockabilly-Sound

Singer-Songwriter Janne hat eine feste Fan-Base in Bad Segeberg.

Foto: Janne

Mit ihren Rock-Shantys hat die Kieler Band „Wolfbarsch“ schon einmal das Oase-Publikum an der Angelleine gehabt. „Vorletztes Jahr musste die Band das Konzert wegen Corona absagen. Umso mehr freuen wir uns, dass sie dieses Mal wieder mit von der Partie sein wird“, sagt Schaffer.

Als „Days of Northern Lights“ waren die damals 17-jährigen Schüler aus Bad Oldesloe im Jahr 2016 die erste Band der „Konzerte unterm Sternenzelt“. Inzwischen heißt die Band „Noa Lone“ und begeisterte mit ihren Popsongs als Vorband sogar Megastar Nico Santos. Am 27. Juli ist die Band abermals in der Kalkberg Oase zu Gast. Ralf Schaffer: „Ich habe vor sieben Jahren schon gewusst, dass diese Band Potenzial hat. Den Auftritt sollte man sich nicht entgehen lassen.“

Noa Lone begeisterte schon im Vorprogramm von Nico Santos

Noa Lone spielen in der Kalkberg-Oase.

Foto: Noa Lone

Wer die Musik der Quentin-Tarantino-Filme, Blues und das Gefühl der amerikanischen Südstaaten liebt, wird auch die amerikanische Band „Black Market III“ lieben, die am 19. August in der Kalkberg Oase spielen wird. Eine Woche später, am 26. August, ist wieder Janne-Zeit in der Oase. Der Singer/Songwriter mit Vorliebe für Folk-Pop ist gerngesehener Gast in der Oase und hat in der Umgebung von Bad Segeberg eine stetig wachsende Fangemeinde.

Mit Caro Josée beschließt am 9. September eine gestandene Jazzsängerin mit besonderem Bezug zum Oase-Vorsitzenden das diesjährige Veranstaltungsprogramm. Ralf Schaffer: „Ich war mal ihr Manager. Zu der Zeit hat sie den Musikpreis Echo gewonnen und ich freue mich sehr, sie hier in Bad Segeberg begrüßen zu können.“ Caro Josée war vor ihrer Familienpause Sängerin der Hausband des Hamburger Clubs „Onkel Pö“. 1978 wurde sie mit dem Echo-Vorgänger, dem Deutschen Schallplattenpreis, als beste Nachwuchskünstlerin ausgezeichnet. In der Oase ist ihr Auftritt Programmteil der SE-Kulturtage.

Konzerte: Ehemalige Sängerin der Hausband des „Onkel Pö“ in Hamburg singt

Caro Josée war Sängerin der Hausband des Hamburger Clubs „Onkel Pö“.

Foto: Josée

Geschmackvoll wird am 5. August die Veranstaltung „Hands for Friends – gemeinsam für die Tafel“. Zwar gibt es auch Musik von der „Swingtime Big Band“, im Vordergrund aber stehen Lebensmittel, die für gewöhnlich der Segeberger Tafel gespendet werden. Daraus zaubern Köche gehobene Gerichte.

Eine der Holzhütten der Oase wird dafür in ein Kochstudio verwandelt, in dem sich zwei bis drei Spitzenköche über die Schulter schauen lassen, wenn sie vor Ort die gespendeten Lebensmittel der Segeberger Tafel verarbeiten. Anschließend werden die Gerichte verkauft und können direkt in der Kalkberg Oase verzehrt oder mitgenommen werden. Der Erlös wiederum ist für die Segeberger Tafel bestimmt.

Konzerte unterm Sternenzelt, Konzerte ab 20.00, Kalkberg Oase, Hamburger Straße 66, Eintritt frei. Für die Künstler geht der Hut herum. Infos unter oasesegeberg.de