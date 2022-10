Konzerte: Sarah Connor spielt 2023 wieder am Kalkberg in Bad Segeberg

Sängerin Sarah Connor spielt 2023 wieder ein Konzert in Bad Segeberg am Kalkberg.

Bad Segeberg. Ihre Songtexte sind persönlich, emotional und wachrüttelnd. Ihre Stimme ist mal kräftig, mal ganz zart. Ihre Konzerte sind immer ein besonderes Erlebnis: Pop-Sängerin Sarah Connor kommt nächstes Jahr wieder nach Bad Segeberg und eröffnet wie schon in diesem Jahr ihre Sommer-Open-Air-Tour vor besonderer Kulisse in der Kalkbergarena.

„Ich will noch mal!!! Ihr auch???“, postete die gebürtige Delmenhorsterin bei Instagram. Ein letztes Mal geht sie mit ihrem 2019 veröffentlichten Album „Herz Kraft Werke“, das 145 Wochen in den deutschen Charts stand, auf Tour. Am Freitag, 12. Mai 2023, von 19.30 Uhr an spielt sie in Bad Segeberg.

Tickets sind schon jetzt bei Eventim erhältlich. Der offizielle Kartenverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am heutigen Freitag, 21. Oktober, 10 Uhr. Das günstigste Ticket kostet 69 Euro, die teuerste Kategorie 89 Euro.

Sarah Connor dieses Jahr bei ihrem Auftritt in der Kalkbergarena in Bad Segeberg. 2023 kommt die Pop-Sängerin wieder.

Foto: Frank Dudek

In diesem Jahr ist Sarah Connor gleich an zwei Tagen hintereinander am Kalkberg aufgetreten. Sie spielte vor fast ausverkauften Rängen und brachte knapp 20.000 Fans zum Lachen und Weinen. 2023 kommt sie nur für ein Konzert in die Arena, durch die normalerweise Winnetou bei den Karl-May-Spielen reitet.

Bad Segeberg: Santiano tritt einen Tag später in Kalkbergarena auf

Dafür tritt bereits einen Tag nach der Soulsängerin mit Santiano eine der erfolgreichsten deutschen Bands in der Kalkbergarena auf. Am Sonnabend, 13. Mai, schmettert das norddeutsche Quintett wieder in der typischen Mischung aus rockigem Sound, einzigartigen Refrain-Chören und emotionalen Texten seine Seemanns-Lieder. Die Tickets sind zwischen 47 und 76 Euro erhältlich.

Für die Schlager-Fans in Norddeutschland ist schon eine Woche vor dem Santiano-Konzert der wichtigste Termin im Jahr in der Kalkbergarena angesetzt. Die legendäre Schlagernacht wird am Sonnabend, 6. Mai, große Namen der deutschen Unterhaltungsmusik nach Bad Segeberg führen. Mit dabei ist unter anderem die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli, die 2013 die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewann.

Santiano spielte in diesem Jahr im fast ausverkauften Freilichttheater am Kalkberg.

Foto: Florian Büh

Konzerte: Schlagernacht mit Beatrice Egli, Mickie Krause und Boney M.

Ballermann-Star Mickie Krause bringt den Mallorca-Sound in die Kalkbergarena. Besonders freuen werden sich viele Fans auch auf Boney M. („Daddy Cool“), die mit Sängerin Liz Mitchell auftreten werden. Außerdem hat die Schlagernacht noch weitere bekannte Namen wie Michael Holm, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, die Münchener Freiheit und Achim Petry & Band zu bieten. Mit Sahnemixx ist erstmals eine Udo-Jürgens-Coverband dabei.