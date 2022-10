Konzert: Roland Kaiser singt 2023 in Bad Segeberg

Die deutsche Schlagerlegende tritt im Mai in der Kalkbergarena auf – zum ersten Mal. Das sind die Details zu Auftritt und Tournee.

Santa Maria! Der leibhaftige Roland Kaiser wird in Bad Segeberg singen.

Bad Segeberg. Wo normalerweise Winnetou reitet, wird am 20. Mai 2023 Roland Kaiser singen. Die Schlagerlegende wird in Bad Segeberg auftreten, in der Kalkbergarena.

Es ist ist das erste Mal, dass Roland Kaiser im Kalkbergstadion auftritt und es ist gleich das erste Konzert seiner neuen „ALLES O.K.!“ Open Air-Tournee durch Deutschland und Österreich. Die Freilichtbühne in Bad Segeberg ist nur eine von vielen Stationen auf Kaisers Reise. Insgesamt sind 24 Konzerte an unterschiedlichen Orten geplant.

Star verspricht ein „Feuerwerk an Emotionen und Gefühlen“

„Es liegt mir sehr am Herzen, Euch alle auf höchstem Niveau zu unterhalten, so dass Ihr mit einem guten Gefühl wieder nach Hause geht, wenn Ihr eines meiner Konzerte besucht habt“, schreibt Roland Kaiser auf Instagram und Facebook. Für zweieinhalb Stunden verspricht der Schlager-Titan ein „Feuerwerk an Emotionen und Gefühlen“.

Die Kaiser-Fans müssen sich jetzt noch knapp sieben Monate gedulden. Aber der Vorverkauf beginnt schon bald – über das Ticketunternehmen Eventim können ab Donnerstag, 27. Oktober, Karten gekauft werden. Ab dem 28. Oktober sind Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bad Segeberg: Auch Sarah Connor kommt – und dann ist da noch die „Schlagernacht“

Für die kommende Saison sind in der Kalkbergarena schon weitere Konzerte geplant. Schlagerfans kommen auch am 6. Mai auf ihre Kosten, dann findet die legendäre Schlagernacht statt, unter anderem mit Mickie Krause und Boney M.

Und auch Sarah Connor, die schon in diesem Jahr ein gefeiertes Konzert gab, will in die Kalkbergarena zurückkehren. Ihr Konzert ist für den 12. Mai angekündigt. Bereits einen Tag später kommt die Band „Santiano“ mit ihren Seemannsliedern.