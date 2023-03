Henstedt-Ulzburg: Kristian Buch und Nils-Peter Schulz sind Wehrführer

Henstedt-Ulzburg. Zwei neue und zwei vertraute Gesichter: In Henstedt-Ulzburg sind die Führungen der Ortswehren von Henstedt und Ulzburg durch die Politik bestätigt und dann durch Bürgermeisterin Ulrike Schmidt in ihren Ämtern vereidigt worden. Zuvor hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ihre Spitze auf den jeweiligen Jahreshauptversammlungen gewählt.

In Henstedt-Ulzburg gibt es nun ein neues Duo. Ortswehrführer ist Kristian Buch, sein Stellvertreter ist Sören Suhr. Buch war bisher bereits der zweite Mann hinter Ralf Littmann, der sich nun zurückgezogen hat, Suhr seinerseits ist als Zugführer aktiv gewesen. Bürgervorsteher Henry Danielski dankte Littmann für dessen Engagement.

Feuerwehr Henstedt-Ulzburg: Spitze der Ortswehren wird in ihren Ämtern vereidigt

„Auch wenn Sie der Feuerwehr weiterhin treu bleiben, so endet nun doch ein wichtiger Abschnitt in Ihrer Feuerwehrlaufbahn. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Stolz und Dankbarkeit hierauf zurückblicken können und Vieles in guter Erinnerung behalten“, so Danielski, der dem scheidenden Wehrführer einen Präsentkorb überreichte.

Bei der Ortswehr in Ulzburg ist hingegen Nils-Peter Schulz weiterhin der Wehrführer, sein Stellvertreter bleibt Jan-Stephan Krey. Sie wurden bereits zum dritten Mal wiedergewählt.

Es gibt in der Großgemeinde zudem eine Ortswehr in Götzberg, dort ist Volker Gülk Wehrführer. Übergeordnet ist Dietrich Vahldiek als Gemeindewehrführer verantwortlich für die Feuerwehrleute im Ort.

