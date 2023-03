Keiner mag Müll in der Natur – aber wer räumt ihn weg, wenn nicht wir? Wann und wo Freiwillige jetzt anpacken können.

Müllsammeln, das kann auch ein schönes Gruppenerlebnis sein. In Norderstedt und dem gesamten Kreis Segeberg gibt es jetzt Termine für Sammlungen.

Kreis Segeberg Frühjahrsputz in der Kommune – Müll und Karmapunkte sammeln

Norderstedt. Vor der eigenen Tür kehren, das ist eigentlich nie schlecht. Noch besser ist es, wenn sich gleich das ganze Dort beziehungsweise die ganze Stadt daran beteiligt.

Und genau das steht jetzt in allen Kommunen im Kreis Segeberg an. Im Rahmen der Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ sind Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ein bisschen beim Frühjahrsputz zu helfen.

Kreis Segeberg: Frühjahrsputz in der Kommune – Müll und Karmapunkte sammeln

In jeder Kommune wird die Sache etwas anders gehandhabt. Eine gute Sache, die durchaus Spaß machen kann, ist es in jedem Fall. Das sind die Termine und Treffpunkte in Norderstedt und Umgebung.

Norderstedt: Eine Woche Müll sammeln, ab Sonnabend, 11. März

In Norderstedt wird gleich eine ganze Woche lang gesammelt – von Sonnabend, 11. März, bis Freitag, 17. März. Dann werden gemeinsam öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Wegesränder von achtlos weggeworfenem Müll befreit. Das Betriebsamt der Stadt hilft bei der Organisation und kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Abfalls.

Das Plakat der diesjährigen Müllsammelaktion in Norderstedt.

Foto: Stadt Norderstedt

2765 Teilnehmer haben haben sich nach Angaben der Stadt schon angemeldet. Mit dabei sind Schulklassen, Kitas, Nachbarschaftsgruppen, aber auch viele Einzelpersonen. Alle, die in Norderstedt wohnen, ob jünger oder älter, sind aufgerufen, sich beim Betriebsamt zu melden.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erstmals in diesem Jahr dabei – eine inklusive Sammelgruppe

Erstmals wird in diesem Jahr eine inklusive Sammelgruppe dabei sein, bei der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam für Sauberkeit sorgen. Die Gruppe wird von zwei Arbeitsanleitern für Inklusion des städtischen Betriebsamtes begleitet. Wer diese Gruppe mit unterstützen möchte, wird gebeten, sich ebenfalls beim Betriebsamt zu melden. Alle Interessierten erfahren dann Treffpunkt und Uhrzeit dieser Sammlung.

Anmeldung ab sofort unterbetriebsamt@norderstedt.de oder 040/535 95 800.

In Kaltenkirchen wird am 11. März gesammelt, danach gibt’s Suppe und Getränke

In Kaltenkirchen wird am Sonnabend, 11. März, Müll gesammelt – dem zentralen Tag der landesweiten Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“. Die Helfer treffen sich am Baubetriebshof, Küsterland 9. Von dort aus ziehen die Teilnehmenden in Gruppen los, um dann den Freizeitpark, die Hauptverkehrsstraßen und weitere Bereiche vom Unrat zu befreien.

Nach der Sammlung gibt es für alle am städtischen Baubetriebshof Suppe und Getränke, um sich nach getaner Arbeit in gemütlicher Runde zu stärken.

Infos gibt es in der Stadtverwaltung unter 04191/93 94 56, oder tiefbau-stadtplanung@kaltenkirchen.de

Henstedt-Ulzburg: Aktion läuft vom 1. bis 16. April

Anders macht es Henstedt-Ulzburg. Wie schon 2022, wird hier ganze zwei Wochen lang Müll gesammelt. Der Aktionsraum: 1. bis 16. April. In dieser Zeit sind „alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, mit offenen Augen durch das Gemeindegebiet zu gehen und nach liegengebliebenem Müll am Wegesrand Ausschau zu halten“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Die notwendigen Utensilien zum Müllsammeln – wie Müllsäcke und Handschuhe – stellt die Gemeindeverwaltung zur Verfügung. Wann innerhalb des Zeitraums gesammelt wird, entscheiden die Teilnehmenden selbst.

Zum Auftakt der Aktion werden am Donnerstag, 30. März, von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr im Rathaus die Sammelutensilien ausgegeben. „Wie in den vergangenen Jahren, werden sich wieder verschiedene Gruppen der ortsansässigen Vereine, Verbände und Landwirte an der Sammelaktion beteiligen“, schreibt die Stadt.

Anmeldung bis 27.3. unter regina.rosenau@h-u.de oder (9.00-12.00) unter 04193/96 34 52.

Tangstedt: Sammeln am 11. März, danach gibt’s einen Imbiss am Feuerwehrhaus

In Tangstedt wird am Sonnabend, 11. März, gesammelt. Begonnen wird um 10 Uhr. Für die verschiedenen Ortsteile gibt es jeweils einen Treffpunkt. Für Tangstedt ist das der Rathauplatz, für Wilstedt und Wilstedt Siedlung der Dorfplatz. Der Treffpunkt für Rade, Rade, Ehlersberg und Wiemerskamp ist der Rader Dorfplatz.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Handschuhe, Abfallsäcke und Greifzangen werden bereitgestellt. Für Kinder sind Handschuhe und Warnwesten vorhanden. „Erfrischungsgetränke werden bereit gehalten“, teilt die Gemeinde mit. Nach der Müllsammelaktion gibt es ab 12 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Wilstedt einen kleinen Imbiss.

Bad Bramstedt: Helfer treffen sich am 11. März auf dem Feuerwehrgelände

Auch Bad Bramstedt ruft für Sonnabend, 11. März, zum Frühjahrsputz. Wer mitmachen möchte, kommt um 10 Uhr zum Gelände der Rolandfeuerwehr an der Glückstädter Straße. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Helfer gehen in verschiedenen Teams los und sammeln auf unterschiedlichen, vorher eingeteilten Routen Müll. „Danach wärmen wir uns bei Speis und Trank wieder auf und entlassen Sie ins Wochenende“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.