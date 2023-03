E-Ladesäulen vor dem Stadtwerke-Gebäude in Norderstedt: Wer mit Strom fährt, kann Geld verdienen.

Norderstedt. Wer ein Elektro-Auto fährt, kann ab sofort Geld verdienen: Die Stadtwerke Norderstedt zahlen allen, die voll auf den Batterieantrieb setzen, 240 Euro im Jahr. Anlass ist das Ziel, den Klimaschutz im Verkehrsbereich deutlich zu verbessern.

Dafür ist es nötig, den Ausstoß an CO 2 zu reduzieren. „Die 2015 eingeführte Treibhausminderungsquote (THG-Quote) legt die Ziele fest. Demnach müssen Mineralölunternehmen den durch ihre Treibstoffe verursachten CO 2 -Ausstoß bis 2030 um 25 Prozent reduzieren“, sagt Oliver Weiß, Sprecher der Stadtwerke. Allerdings würden sich die Mineralkonzerne schwertun, ihre Quoten zu erfüllen.

Stadtwerke Norderstedt zahlt Prämie: Mit Elektro-Auto 240 Euro verdienen

Sie müssten Strafen zahlen oder CO 2 -Zertifikate kaufen. Private Nutzer von Elektroautos schonten das Klima quasi nebenbei, denn batteriebetriebene Fahrzeuge verursachten lokal keine Treibhausgasemissionen. Jedem Elektroauto werde daher für seinen Beitrag zum Klimaschutz auch eine THG-Quote zugeordnet.

„Seit 2022 profitieren die Nutzerinnen und Nutzer, denn sie dürfen ihre THG-Quote gegen Zahlung einer THG-Prämie an Mineralölunternehmen verkaufen“, sagt Weiß. Um das Verfahren zu vereinfachen, bündelten Zwischenhändler die Vermarktung zwischen den Privatpersonen und den Mineralölunternehmen.

Ab sofort übernehmen auch die Stadtwerke Norderstedt diese Funktion. Fahrerinnen und Fahrer vollelektrischer Fahrzeuge (Hybridfahrzeuge sind ausgenommen) können den Verkauf ihrer THG-Quote einmal pro Jahr auf der Homepage unter https://www.stadtwerke-norderstedt.de/privatkundinnen/e-mobilitaet/thg-quote beantragen und bekommen nach erfolgreicher Prüfung 240 Euro THG-Prämie ausgezahlt.

