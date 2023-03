Norderstedt. Chris Brumm-Williamson ist immer wieder einen Theaterbesuch wert. Diesmal geht sie als Herausgeberin eines Frauen-Magazins auf die Bühne. Very british, versteht sich. Und natürlich auf Englisch im English Theatre „Curtain Call“ von Norderstedts Amateurtheater Pur. Brumm-Williamson ist eine der Hauptrollen in der Komödie „Overnight Treatment“ von Jean McConnell in der Regie von Elaine Pahl. Premiere ist am Sonnabend, 11. März, im Festsaal am Falkenberg.

Brumm-Williamson spielt die Magazin-Chefin Avril Banstead, bei der die Models nur wenig zu lachen haben. Vor allem, wenn sie so tumb und provinziell, so überdreht und durchgeknallt, so bodenständig und abgebrüht sind wie Valerie, Thora und Margret.

Theater Norderstedt: Überdrehte Komödie über Provinz-Enten und Großstadt-Schwäne

Edward Banstead (Uli Manschke. v. l.), niest heftig, weshalb Assistentin Pat Gill (Mira Wulf) ihn mit Anti-Viren-Spray attackiert, Sekretärin Mrs. G. ihre Kraftsport-Übungen absolviert, und Constant Banstead (Sven Nowatzky) sich das Ganze amüsiert anschaut

Foto: Heike Linde-Lembke

Avril Banstead knöpft sich das reichlich durchwachsene Trio vor, um ein neues Hochglanz-Magazin auf dem heiß umkämpften Medien-Markt durchzusetzen. Ihre Konkurrenz ist groß und reichlich jung. Und unerfahren. Das will Avril ausnutzen.

Banstead ist seit vielen Jahren Herausgeberin des „Feminine Magazine“. Jetzt will sie das Rennen um ein neues Hochglanz-Magazin gewinnen. Ihre drei heißen Favoritinnen, allesamt treue Leserinnen ihrer Magazine, will sie vor den laufenden Kameras einer Fernseh-Show von vermeintlich hässlichen Enten in glitzernde Schwäne verwandeln. Die drei unbedarften Frauen sollen in Avril Bansteads Haus gestylt werden. Sogar das TV-Team ist neugierig auf diese ungewöhnliche Show.

Theater Norderstedt: Auf die Premiere folgen zwei weitere Aufführungen

Die geht natürlich nicht ohne Pech und Pannen ab. Edward, Avrils Ehemann (Uli Manschke, immer gut für eine dröge Nummer), platzt niesend in die Show, worauf ihm Pat Gill, Avrils Assistentin (Mira Wulf), eine Wolke Anti-Virus-Spray ins Gesicht feuert.

Derweil zieht Avril dem ewig kicherndem Teenie Valerie Sutton (Pia Sanne) eine scharfe Bürste durchs lange Haar, was die gar nicht so komisch findet. Model Nr. 2, Putzfrau Thora, gespielt von der meist sehr komödiantischen Michaela Kluckert, schwingt sich mit ihrem Besen durch die Szenerie, was den anderen auch nicht so ganz passend vorkommt.

Avrils Sekretärin, Mrs. G. (Fiona Merton), strapaziert die Fitness-Bänder, und Hausfrau Margret Wilson (Johanna Burmeister, die auch schon in Mörderin-Rollen eine bella figura gab) weiß überhaupt nicht mehr, wie ihr in dem ganzen Chaos geschieht. Den einzigen Durchblick scheint noch Constant (Sven Nowatzky), Avrils Sohn zu haben. Aber warum?

„Overnight Treatment“, Premiere Sa, 11.3., 19.00. Vorstellungen: Sa, 12.3., 18.00, und Sa, 18.3., 19.00, Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 90. Karten 10/6 Euro unter 040/60 94 17 57 und www.theaterpur.de/tickets