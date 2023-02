Wetter Norderstedt Morgens Eiskratzen und auf Sonne warten – So wird die Woche

Norderstedt. Der März naht. Bringt er frühlingshaftes Wetter mit, für Norderstedt und Umgebung? Diese Woche ist ein „umfangreiches, kräftiges Hoch wetterbestimmend“, sagt Thore Hansen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

Aber, um es vorweg zu sagen: Die Winterjacke kann man deshalb noch nicht in den Schrank hängen. Und wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, sollte immer ein paar Minuten extra einplanen, zum Eiskratzen.

Am Dienstag erwartet uns ein „Mix aus Sonne und Wolken“, sagt Thore Hansen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad, und der Wind weht nur schwach. Kalt wird dann aber die Nacht zu Mittwoch, die Temperaturen fallen auf minus 3 Grad.

Wetter Norderstedt: Morgens Eiskratzen und auf Sonne warten – So wird die Woche

Der Mittwoch beginnt mit „Nebel und Hochnebel“, der bekomme dann erst um die Mittagszeit Lücken, sagt Thore Hansen. Die Temperaturen liegen wieder bei 7 Grad, es weht ein schwacher Wind. Die Sonne werde dann „wahrscheinlich am Nachmittag scheinen“. In der Nacht gibt es wieder Minusgrade.

Am Donnerstag wird es vermutlich „ganztätig trüb“ bleiben, so der Meteorologe. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 5, 6 Grad, und es weht weiterhin ein schwacher Wind. In der Nacht fallen die Temperaturen erneut unter den Gefrierpunkt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Freitag beginnt mit Nebel, und es wird windig

Der Freitag beginnt erneut mit Nebel, der Wind weht nun stärker als an den übrigen Tagen, bei Temperaturen um 8 Grad. Ob sich die Sonne zeigen wird, ist noch nicht sicher. „Vielleicht am Nachmittag“, sagt Thore Hansen.

Mit Schneefall sei in dieser Woche nicht zu rechnen, allerdings könne es morgens Raureif geben. Und eben das berüchtigte Eis auf den Autoscheiben...