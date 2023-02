Polizei Norderstedt: Einbrecher nehmen nachts Firmengebäude ins Visier

Kriminalpolizei sucht nach Fällen in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und Bimöhlen Zeugen. Was gestohlen wurde.

Norderstedt. Einbrecher waren in den vergangenen Nächten im Kreis Segeberg unterwegs. Sie nahmen Firmengebäude und landwirtschaftliche Betriebe ins Visier, schlugen in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und Bimöhlen zu. In einem Fall wurde ein weißer Kastenwagen gesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

In den Morgenstunden des Donnerstags ist es in der Zeit von 1.10 Uhr bis 1.40 Uhr zu einem Einbruch in ein gewerblich genutztes Gebäude in Henstedt-Ulzburg gekommen. Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße.

Polizei Norderstedt: Vier Einbrüche – Diebe nehmen nachts Firmengebäude ins Visier

In dem mehrstöckigen Gebäude sind insgesamt vier Firmen ansässig. In die Räume von drei Firmen brachen die Täter ein und durchsuchten die Firmen- und Büroräume nach Wertgegenständen. Angaben zum Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor.

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Norderstedt eingebrochen. Die Täter brachen in ein Bürogebäude an der Straße Beim Umspannwerk ein. In dem zweistöckigen Gebäude durchsuchten die Täter diverse Büroräume und entwendeten eine derzeit noch unbekannte Menge an Bargeld.

Bimöhlen: Wer hat nachts einen weißen Kastenwagen gesehen?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es zu zwei Einbrüchen bei landwirtschaftlichen Betrieben in Bimöhlen gekommen. Der erste Einbruch fand in der Zeit von Dienstag (17.30 Uhr) bis Mittwoch (07.30 Uhr) bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Weide statt. Der zweite Einbruch ereignete sich in einem ähnlichen Tatzeitraum von Dienstag (22 Uhr) bis Mittwoch (05.30 Uhr) auf einem Hof an der Straße Am Hallohberg.

In beiden Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu Scheunen und Hallen auf den Betriebsgeländen. Dort stahlen die Täter offenbar gezielt Werkzeuge wie Motorsägen, Freischneider, Laubbläser oder Handkreissägen. Bei einer Tat entwendeten die Täter zusätzlich vier Reifen inklusive Alufelgen. Bei der ersten Tat fiel einem Zeugen gegen 1.45 Uhr ein weißer Kastenwagen auf.

An diese Polizeistationen können sich die Zeugen wenden

In den Fällen in Henstedt-Ulzburg und Norderstedt hat die Kriminalpolizei in Norderstedt die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 040/528 06 0 entgegen.

Bei den Einbrüchen in Bimöhlen ermittelt die Kripo Bad Segeberg. Sie sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Insbesondere Hinweise zu dem weißen Transporter sind dabei für die Beamten von Interesse. Sachdienliche Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 04551/884 0 entgegen.