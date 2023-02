In Norderstedt und Bad Segeberg waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. Diese Details nennt die Polizei zu den Taten.

Norderstedt/Bad Segeberg. In Norderstedt und Bad Segeberg waren Einbrecher unterwegs – sie brachen in ein Haus und in eine Wohnung ein, stahlen unter anderem Schmuck und Computer. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zu dem Einbruch in Norderstedt kam es am Freitagabend. Die Diebe drangen in ein Einfamilienhaus am Rotdornweg in Garstedt ein, als die Bewohner unterwegs waren. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Wohnräume.

Norderstedt: Zwei Einbrüche – Diebe stehlen Schmuck, Computer und Kleidung

Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter Markenkleidung und einen Kaffeevollautomaten sowie zwei Laptops. Die Tatzeit dürfte zwischen 17 und 21.30 Uhr liegen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Am Sonnabend wurde in Bad Segeberg in eine Wohnung an der Ostlandstraße eingebrochen, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 20.45 Uhr. Die Täter durchwühlten die Wohnung und stahlen Schmuck. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Pinneberg die Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/20 20 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

