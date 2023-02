Kreis Segeberg. Es ist der Alptraum jedes Haus- oder Wohnungsbesitzers: Man liegt im Bett, wird durch Geräusche geweckt und blickt plötzlich in den Lichtkegel einer Taschenlampe – und der Einbrecher steht an der Bettkante.

Genau das musste eine Seniorin in Bad Bramstedt in der Dienstagnacht durchleben. Die Frau lebt in einem Einfamilienhaus an der Hamburger Straße in der Kurstadt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Frau schlafen gelegt, wurde allerdings gegen 23.30 Uhr durch Geräusche in ihrem Haus geweckt. Einbrecher waren am Werk und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Polizei Schleswig-Holstein: Alptraum – Einbrecher mit Taschenlampe an der Bettkante

Schließlich blickte die Seniorin in den Lichtkegel einer Taschenlampe der Täter. Überrascht, die Frau in ihrem Bett anzutreffen, flüchteten die Einbrecher unbemerkt aus dem Haus. Ob und gegebenenfalls was sie gestohlen haben, steht laut Polizei noch nicht fest. Viel schwerer als der materielle Schaden dürfte aber der Schock bei der Frau wiegen, in den vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden überfallen worden zu sein.

In der Nacht zuvor kam es in einem Mehrfamilienhaus am Heidelweg in Henstedt-Ulzburg zu einem Einbruch. Irgendwann zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr, müssen die Täter gewaltsam in den Hausflur eingedrungen sein. Dort stahlen sie einen abgestellten und gesicherten Motorroller der Marke Honda.

Polizei Schleswig-Holstein: In Henstedt-Ulzburg wurde ein Motorroller gestohlen

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen, die an beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, vielleicht Täter oder Fahrzeuge gesehen haben.

Oder Personen, die den Motorroller ohne Versicherungskennzeichen weggeschoben oder -getragen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/20 20 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.