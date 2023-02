Wetter Norderstedt Was kommt nach Regen und Wind? Die Aussichten für die Woche

Norderstedt. Es gab Lichtblicke, dann kam der starke Rückfall ins Windig-Regnerisch-Unangenehme. Wie sind nun die Aussichten für das Wetter in Norderstedt? Anne Wiese, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), hat die genauen Prognosen.

Die gute Nachricht zuerst: Der starke Wind, der uns noch am Montag plagte, wird uns in den kommenden Tagen nicht mehr behelligen. Und die Temperaturen werden durchaus mild. Allerdings bleibt der Himmel grau, und es wird viele Einsatzmöglichkeiten für den Regenschirm geben.

„Am Dienstag bekommen wir Höchstwerte von 10 Grad. Aber es wird ein eher bedeckter Tag“, sagt Anne Wiese. Regen sei vor allem am Vormittag zu erwarten, etwas weniger am Nachmittag.

Der Mittwoch wird sogar bis zu 12 Grad warm – allerdings auch „meist stark bewölkt“, am Nachmittag dann Regen. Der Donnerstag wird wieder etwas kühler, 9 Grad, und „immer wieder etwas Regen“, so Anne Wiese.

Am Freitag trübt sich das Bild noch stärker ein. „Es gibt mehr Regen als an den anderen Tagen. Und es wird nur noch 6 Grad warm“, so Anne Wiese.

