Polizei-Kontrolle am Düsternhoop und am Bleeck. Mit welchen Verwarngeldern Radfahrer und Autofahrer nun rechnen müssen.

Funktionierende Lichtanlagen an Fahrrädern sind vor allem in der dunklen Jahreszeit wichtig.

Bad Bramstedt. Der Schulwegsicherung wird auch in Bad Bramstedt große Bedeutung beigemessen. Die Polizei der Rolandstadt hat deshalb jetzt mit sieben Beamten am Düsternhoop Fahrräder von Schülerinnen und Schülern kontrolliert.

In der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr wurde vor allem überprüft, ob das Licht an den Rädern funktioniert. Bei sieben Fahrrädern wurden Mängel festgestellt. Die Schüler und Schülerinnen wurden in einem „verkehrserzieherischen Gespräch“, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, auf die Beanstandungen und die damit verbundenen Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen.

Bad Bramstedt: Radfahrende Schüler und Gurtmuffel im Visier der Polizei

Eine weitere Kontrolle führten die Beamten in einer 20-Zone am Bleeck durch. In der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr waren dort sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Zudem wurden vier Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die Fahrzeugführer und -führerinnen am Steuer ihr Handy benutzt hatten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 100 Euro rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass das Handy-Verbot auch für Radfahrende gilt – wer erwischt wird, muss mindestens 55 Euro zahlen.

Darüber hinaus wurden bei der Kontrolle vier Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt. Hier beträgt das Verwarngeld 30 Euro.

Die Polizeistation in Bad Bramstedt kündigt an, derartige Kontrollen in naher Zukunft zu wiederholen.

