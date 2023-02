Henstedt-Ulzburg. Sorgfältig rücken sie die Noten auf ihren rosafarbenen Notenständern zurecht, ordnen Blockflöten, Triangel und Schellen, nickten einander zu und spielen ein selbst komponiertes Stück. Dabei sind Levke Müller und Enni Bertram erst sechs Jahre alt. Enni geht noch in den Kindergarten, Levke bereits zur Grundschule.

Als Duo haben sie sogar beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ mit ihrem selbst geschriebenen Stück einen ersten Preis erspielt, zum Landeswettbewerb waren sie noch nicht zugelassen – sie sind einfach zu jung.

Henstedt-Ulzburg: Benefiz – Enni und Levke komponierten Stück für Erdbebenopfer

Jetzt gaben Enni und Levke mit dem Jugend-Ensemble Tramee der Kreismusikschule Segeberg unter der Leitung von Katja Krüger ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien in der Buchhandlung Henning Rahmer und begeisterten mit ihrem Spiel und mit ihrem Charme die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Das Jugend-Ensemble Tramee mit Vivian Wolfsen (19, v. l.), Ileana Töter (18), Jannika (15) und Jakob Musehold (19) spielte für die Erdbebenopfer.

Foto: Heike Linde-Lembke

Ihr selbst geschriebenes Stück ist ein Mini-Musical für Mädchen und beginnt mit dem Satz „Komm wir gehen auf den Jahrmarkt“. Sie trappeln mit den Füßen, spielen ihr Stück sehr konzentriert, entlocken den Blockflöten fröhliche Triller und laden einander ein: „Komm wir gehn zur Zuckerwatte, die ist süß und lecker“.

Beim Autoscooter sorgen die Sechsjährigen für ein kleines Hupkonzert

Enni und Levke imitieren das Weiterflanieren über den Jahrmarkt, gehen zum Karussell, lassen Luftballons platzen, beschreiben das bunte Jahrmarktstreiben mit Triangel und Schellenklang und liefern beim Autoscooter ein kleines Hupkonzert ab. Bei der Geisterbahn holen sie den Grusel aus ihren Flöten und – mit einem heiteren „Tschüss!“ ist ihr Mini-Musical zu Ende. Das Publikum applaudiert herzlich.

Insgesamt 165 Euro kamen bei dem kleinen Benefizkonzert zusammen. „Die Spenden gehen an die Aktion Deutschland hilft – Bündnis deutscher Hilfsorganisationen“, sagte Musiklehrerin Katja Krüger, die so einige Instrumente von kleinen Blockflöten bis zum großen Kontrabass beherrscht und in fast jedem Orchester der Region spielt.

Henstedt-Ulzburg: 165 Euro als Hilfe für Erdbebenopfer

Das Ensemble Tramee mit Jannika Sylvester, Vivian Wolfsen und Ileana Töter an den Querflöten und Jakob Musehold am Kontrabass spielte Stücke wie den Shanty „Wellerman“ von Nathan Evans, „Maiglöckchen“ von Felix Mendelssohn, ein schwungvolles „The Lions Sleep Tonight“, „Falling In Love With You“ bis zum „Second Waltz“ von Dimitri Schostakowitsch.

Das Ensemble Tramee gab schon mehrfach während seiner Freizeit, auch in der Corona-Pandemie, vor und in der Buchhandlung kleine Benefizkonzerte für Flüchtlingskinder aus der Ukraine und für den Kinderschutzbund Henstedt-Ulzburg.