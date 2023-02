Norderstedt: Die Top 5 Kulturtipps für den März

Norderstedt. Der März naht so langsam – und mit ihm der Frühlingsanfang. Der lässt nicht nur auf wärmere Temperaturen hoffen, auch das Kulturleben in Norderstedt und Umgebung kommt in diesem Monat zu besonderer Blüte. Es gibt so einige tolle Veranstaltungen, auf die wir Sie gerne hinweisen möchten.

Norderstedt: Merken, hingehen! Die Top 5 Kulturtipps im März

Nutzen Sie die Gelegenheit, schauen Sie sich klassische Stoffe im neuen Gewand an – wie die Geschichte vom Grafen von Monte Christo.

Und falls Sie noch nie bei einem Poetry Slam zugeschaut und zugehört haben, dann tun Sie es jetzt. Hier kommen unsere fünf Norderstedter Kultur-Empfehlungen für den März.

Krimi-Autorin Nicole Wollschläger liest in der Norderstedter Bücherei

Krimiautorin Nicole Wollschläger.

Foto: Felix Matthies

Der Monat beginnt spannend – nämlich mit einer Krimilesung. Zu sehen und zu hören ist eine Autorin aus der Region, nämlich Nicole Wollschläger aus Pinneberg. Die liest aus dem siebten Band ihrer Elb-Krimireihe, die in der Holsteiner Marsch spielt. Der Titel des aktuellen Buches: „Elbpakt“. Die Polizisten Philip Goldberg und seine Kollegen Hauke Thomsen und Peter Brandt werden zu einem aufgestellten Grabkreuz gerufen. Was sie dort vorfinden, ist ebenso rätselhaft wie makaber.

Krimilesung, Do 2.3., 19.30, Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathauspassage, Rathausallee 50, Norderstedt. Eintritt: 10 Euro, erm. 4 Euro. Vorverkauf online oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mitglieder der Musikschule als „Addams-Family“ auf der Bühne

Die Fotos zeigen die Darstellenden des Addams-Musicals der Musik-Akademie der Musikschule Norderstedt, einmal die „Ahnen“ und einmal die „Familie Addams“. (Foto/Copyright: Stadt Norderstedt)

Foto: Stadt Norderstedt

Wer kennt sie nicht, die berühmte Addams-Family? Die gruselige Familie gibt es nicht nur im Kino und im Fernsehen, sondern auch auf der Theaterbühne. Und zwar in Norderstedt, im Festsaal am Falkenberg. Das aktuelle Ensemble der Musikschule Norderstedt bringt wieder eine Musical-Fassung auf die Bühne. Man darf gespannt sein.

Addams-Family – Das Musical, Sa 4.3. 15 Uhr, Festsaal am Falkenberg, Langenharmer Weg 90, Norderstedt. Eintritt: 16 bis 23 Euro, Tickets online bei Eventim.

Poetry Slam in Norderstedt: Junge, wilde Dichter liefern sich Wettstreit

Slam-Poetin Mona Harry moderiert die Veranstaltung.

Foto: Andreas Fromm

Wer Slam Poetry erleben möchte, sollte am 11. März ins Kulturwerk am See kommen. Denn dort sind Stars der Szene zu Gast: Abdul Kader Chahin, Luise Komma Klar, Lea Weber, Lennart Hamann und Malte Küppers treten gegeneinander an. Die Moderation übernimmt Mona Harry, die selbst eine erfolgreiche Slam-Poetin ist. Als Special Guest ist Tim Jaacks dabei, der zwischen den Slams Popsongs zu Gehör bringt.

Best of Poetry Slam, Sa 11.3., 20 Uhr, Kulturwerk Am See, Am Kulturwerk 1, Norderstedt. Eintritt: 13 bis 22 Euro, Tickets nur bei „Ticket Corner“ in Norderstedt, Rathausallee 60, Tel. 040/309 87 12 30, E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de.

Norderstedt: Der Graf von Monte Christo als Musical

Johannes Schön als „Graf von Monte Christo“.

Foto: theaterlust / Theaterlust

Die berühmte Geschichte des Grafen von Monte Christo, nach dem Roman von Alexandre Dumas, kann man auch als Musical erleben. Und zwar in Norderstedt, im Kulturwerk am See. Dort gibt am 16. März das Ensemble „theaterlust“ ein Gastspiel. Zu sehen und zu hören ist die Geschichte um den zu Unrecht verhafteten Seemann Edmond Dantes, in der Musical-Version von Sarah Silbermann.

Der Graf von Monte Christo, Do 16.3., 19.30, Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1, Norderstedt. Eintritt: 19 bis 29 Euro, Tickets nur bei TicketCorner in Norderstedt, Rathausallee 60, Tel. 040/309 87 12 30, E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de.

Norderstedt: Klavier-Duo Petkunaite in der TriBühne

Klavierduo Petkunaite.

Foto: Adas Sendrauskas

Ein klassisches Konzert der besonderen Art ist am 28. März in der TriBühne zu hören. Das Klavier-Duo „Petkunaite“ tritt auf. Es besteht aus den Zwillingsschwestern Auguste und Ieva Petkunaite, geboren im Jahr 1998 in Klaipeda/Litauen. Seit dem Jahr 2018 studieren sie Klavier an der Hochschule für Musik in Freiburg bei Professor Christoph Sischka. Bei bisher sieben internationalen Wettbewerben wurden sie mit einem ersten Preis ausgezeichnet. In Norderstedt spielen sie unter anderem Mozart, Schubert und Ravel.

Klavier-Duo Petkunaite, Di 28.3., 19.30, TriBühne, Rathausallee 50, Norderstedt. Eintritt: 19 Euro, Karten im TicketCorner, Rathausallee 60, Tel. , Tel. 040/309 87 12 30, E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de.