Wetter Norderstedt: Stürmisch mit Chance auf Besserung - So wird das Wochenende

Norderstedt. Das Wochenende steht vor der Tür. Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung? Und taugt die Witterung für einen Ausflug in die Natur oder gar an die See? Stefan Zimmer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

Am Freitag wird „Wind der hauptbestimmende Faktor“, sagt der Wetterexperte. Und das bedeutet: Wir bekommen recht stürmisches Wetter, mit 8 bis 9 Windstärken in Norderstedt und Umgebung. Außerdem regnet es. Die Temperaturen liegen um 8 Grad.

Wetter Norderstedt: Stürmisch mit Chance auf Besserung – Das Wetter am Wochenende

An den Küsten weht der Wind noch kräftiger, besonders an der Nordsee, im Bereich von St. Peter-Ording und Sylt. „Am Vormittag geht es langsam los, das Maximum wird am Nachmittag erreicht“, sagt Stefan Zimmer. Am Abend schwächt sich der Wind dann wieder ein bisschen ab.

Der Sonnabend wird dann „nicht mehr ganz so stürmisch“, so Stefan Zimmer. Es bleibt aber regnerisch und wird etwas kühler, die Höchstwerte liegen nur noch bei 7 Grad. An der Ostseeküste „könnte das Wetter etwas besser sein“, sagt der Meteorologe, die Regenwahrscheinlichkeit ist hier etwas geringer.

Wetter Norderstedt: Für Sonntag sind die Aussichten besser

Etwas besser sind die Aussichten für den Sonntag. „Der Regen zieht langsam ab, es wird trockener und gibt auch ein paar sonnige Phasen, bei Temperaturen um 7, 8 Grad“, sagt Stefan Zimmer. Und an den Küsten kann man sogar mit einem „relativ schönen Tag“ rechnen.

