Vorbereitung für den Vollausbau: In Henstedt-Ulzburg verschwinden Dutzende Bäume. Diese Einschränkungen gibt es vor Ort.

Nach dem Vollausbau soll auf der Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg wieder Tempo 50 gelten. Die Anwohner fordern hingegen Verkehrsberuhigung.

Henstedt-Ulzburg. Wie berichtet, müssen in den nächsten Wochen in Henstedt-Ulzburg entlang der Wilstedter Straße rund 80 Bäume gefällt und dazu weitere Gehölze sowie Knicks beschnitten werden. Es handelt sich um vorbereitende Maßnahmen für den geplanten Ausbau der Ost-West-Verbindung – ein Projekt, das eine Bürgerinitiative kritisiert.

Jetzt hat die Verwaltung bekanntgegeben: Es geht am kommenden Montag, 20. Februar, los. Die Arbeiten führt der Wege-Zweckverband als Baulastträger durch. Bis voraussichtlich Freitag, 3. März, wird die Wilstedter Straße dann jeweils von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt sein. Betroffen ist der Bereich zwischen Immbarg und Heidelweg. Der Gehweg wird weiterhin nutzbar sein.

Henstedt-Ulzburg: Baumfällung beginnt – Wilstedter Straße tagsüber gesperrt

Und es gibt weitere Ausnahmen. So ist Anwohnern die Durchfahrt weiterhin gestattet. Die Paracelsus-Klinik wird natürlich ebenso erreichbar bleiben. Und auch die Buslinien 593 und 793 sollen nach normalem Fahrplan fahren.

„Die Maßnahme wird so schnell wie möglich umgesetzt, sodass die Vollsperrung unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten aufgehoben werden kann und somit eventuell nicht der gesamte obengenannte Zeitraum benötigt wird“, teilt die Verwaltung mit.

Henstedt-Ulzburg: Politik berät am 20. März über Ausbau der Wilstedter Straße

In der Politik soll der Vollausbau der Wilstedter Straße in der Sitzung des Planungs- und Bauausschuss am Montag, 20. März, Thema sein. Dann werden Vertreter des WZV die Pläne vorstellen. Die Politik muss einen Beschluss fassen, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann.

Allerdings ist der Zustand der mit Schlaglöchern übersäten Fahrbahn derartig schlecht, dass selbst bei Ablehnung einer großen Lösung umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig wären.