In einer Sondersitzung am 3. Januar hatte die Politik die Klage gegen den vorzeitigen Baubeginn beschlossen. Rechtsanwältin Prof. Dr. Angelika Leppin, zugeschaltet per Video, bezifferte die Erfolgschancen als gering.

Henstedt-Ulzburg. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg abblitzen lassen: Rund drei Wochen, nachdem die Verwaltung eine Klage gegen den vorzeitigen Baubeginn der Ostküstenleitung eingereicht hatte, hat es nun eine erste Entscheidung im Eilverfahren gegeben.

„Der Antrag wird abgelehnt. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000 Euro festgesetzt“, bestätigt das Bundesverwaltungsgericht auf Abendblatt-Anfrage.

Die Klage selbst könnte deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. „Zur Klage müssen die übrigen Beteiligten erst Stellung nehmen und es bedarf hierfür einer mündlichen Verhandlung; ein Termin dafür steht noch nicht fest“, hieß es vor einigen Tagen.

Henstedt-Ulzburg: Streit um Stromtrasse – Gericht weist Eilantrag zurück

Gegen die Ostküstenleitung, eine umstrittene Stromtrasse, die Strom von der Ostseeregion in andere Teile des Landes transportieren soll, gibt es seit Jahren massive Widerstände in Henstedt-Ulzburg. Denn die Leitung verläuft unterirdisch als Erdkabel mitten durch die Gemeinde.

Wie berichtet, hatte Anfang Januar eine knappe politische Mehrheit (CDU, FDP, BfB) in einer Sondersitzung für den umstrittenen Rechtsweg gestimmt – trotz Skepsis der Verwaltung und auch der Rechtsanwältin Angelika Leppin, die Henstedt-Ulzburg vertritt.

In den letzten Wochen hat der Netzbetreiber Tennet bereits Bäume gefällt und Knicks gestutzt, weitergehende bauliche Maßnahmen sind vorgesehen. Das Unternehmen handelt im Auftrag von Bund und Land. Und es hat stets betont, einer Klage gelassen entgegen zu sehen. Der eigentliche Planfeststellungsbeschluss stehe sowieso noch aus, auch dann könnten Grundeigentümer Rechtsmittel einlegen.

Politik sieht Gefahr weiterer Projekte in Henstedt-Ulzburg

Stephan Holowaty (FDP), Vorsitzender des Planungs- und Bauausschusses, reagierte auf die Entscheidung der Leipziger Richter. „Noch liegt uns keine Begründung des Gerichts vor, diese gilt es natürlich abzuwarten. Dennoch bin ich sehr enttäuscht.“

Er betont: „Die Gefahr, dass nach einer Erdverkabelung immer neue, bereits angekündigte Leitungsprojekte hin zu dem Umspannwerk zu einer großflächigen Überspannung der Gemeinde führen werden, ist real. Henstedt-Ulzburg droht zur ‘Strom-City’ zu werden und dies mit sinkender Lebensqualität und sinkenden Entwicklungsmöglichkeiten zu bezahlen.“

Henstedt-Ulzburg: CDU kritisiert Verhalten der Grünen zur Stromtrasse

Die CDU in Henstedt-Ulzburg erneuerte ihre Kritik an dem Verlauf der Trasse, die den Ort als Erdkabel in Düker-Leitungen unterirdisch queren soll. „Die Trasse gehört an die zu bauende Autobahn 20“, sagt die Partei in einer Mitteilung. Und sagt in Richtung der Grünen: „Über die Ostküstenleitung wird bereits seit 2015 gesprochen, da war von Energieknappheit und Krieg in der Ukraine natürlich noch keine Rede.“

Dazu werde verschwiegen, so die CDU, dass die geplante Stromtrasse nicht den Strom von Windkraftanlagen aus dem östlichen Schleswig-Holstein transportieren solle, sondern im Wesentlichen aus dem Baltic Cable, das im Sinne des europäischen Energienetzes Atomstrom aus Schweden über die Ostsee transportiere.

Die Christdemokraten sagen, es gehe nicht nur um die Trasse, sondern auch um das geplante, mehrere Hektar große Umspannwerk im Bereich Beckershof in Henstedt-Ulzburg. Auch dieses Vorhaben muss aus Sicht der Henstedt-Ulzburger CDU verhindert werden.