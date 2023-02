Der Landeswettbewerb findet vom 17. bis 19. März in Lübeck statt. Welche Talente aus dem Kreis Segeberg dabei sind.

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ fand jetzt in Norderstedt und Quickborn statt.

Kreis Segeberg. Stand Norderstedt bei den Gewinnerinnen und Gewinnern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ bislang immer an der Spitze, so kommen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der wieder in Norderstedt und Quickborn stattgefunden hat, nur zwei Nachwuchs-Talente aus der viertgrößten Stadt Schleswig-Holsteins.

Einen ersten Platz mit 24 Punkten erspielte sich Lena Sophie Chen aus Norderstedt am Klavier. Sie darf am Landeswettbewerb vom 17. bis 19. März in Lübeck teilnehmen. Die zweite Norderstedterin ist Alexandra Holzmann. Sie erhielt sogar 25 Punkte und errang damit einen ersten Platz, darf aber aufgrund ihres Alters noch nicht am Landeswettbewerb teilnehmen.

Jugend musiziert: Kaltenkirchen stellt acht Sieger – Norderstedt nur zwei

Am stärksten vertreten ist Kaltenkirchen mit acht Siegerinnen und Siegern. Einen ersten Preis im Fach Klavier erzielte Martha Lampe in der Altersgruppe Ib (2010/2011), die noch nicht für den Landeswettbewerb zugelassen ist. Nach Lübeck fahren darf die Gitarristin Lotta Koch, die mit 23 Punkten einen ersten Preis erhielt. Das gilt auch für die Gitarristin Viktoria Knaub.

Im Blechbläser-Ensemble der Altersgruppe II (Jahrgang 2008 und 2009) holte sich Askan Dungworth an der Trompete mit Trompeter Peer Mahler aus Henstedt-Ulzburg, Ottilia Dungworth am Euphonium aus Kattendorf und Jannik Walter aus Henstedt-Ulzburg am Euphonium mit 22 Punkten einen ersten Preis.

Posaunen-Ensemble aus Kaltenkirchen fährt zum Landeswettbewerb

Im Blechbläser-Ensemble der Altersgruppe IV (geboren 2004 und 2005) erzielten Emily Horst aus Kattendorf am Euphonium und die drei Posaunistinnen Isabel Dungworth aus Kattendorf, Marion Fuß aus Kaltenkirchen und Jele Schneider aus Bad Bramstedt mit 24 Punkten einen ersten Preis und die Fahrkarte zum Landeswettbewerb nach Lübeck.

Das Posaunen-Ensemble mit Elias Lampe aus Kaltenkirchen, Justus Denker aus Struvenhütten, Ben Glocker aus Henstedt-Ulzburg und Rebekka Lauschbach aus Bad Bramstedt holte sich mit 23 Punkten einen ersten Platz und die Teilnahme am Landeswettbewerb.

Enni Bertram aus Henstedt-Ulzburg erhielt einen ersten Preis

Aus Kaltenkirchen kommt auch Julian Thomas Cortés von Bichowski (Altersgruppe 2002/2003), der im Fach Klavier mit 24 Punkten einen ersten Platz und die Weiterleitung nach Lübeck erzielte. Das gilt auch für Pianist Anton Lefel (Altersgruppe 2004/2005).

Moritz Aguilar Wedig (Altersgruppe 2008/2009) aus Oersdorf, Lotta Koch (2004/2005) aus Kaltenkirchen und Viktoria Knaub (2002/2003) aus Kaltenkirchen holten sich jeweils im Fach Gitarre Pop mit 23 Punkten einen ersten Platz und die Zulassung zum Landeswettbewerb. Enni Bertram (Altersgruppe 2013) aus Henstedt-Ulzburg spielte in einem Holzbläser-Ensemble die Blockflöte und erhielt einen ersten Preis.

Das Holzbläser-Ensemble (Altersgruppe 2004/2005) mit Jannika Sylvester aus Henstedt-Ulzburg an der Querflöte, Henri Vielhaben an der Klarinette aus Henstedt-Ulzburg und Mathilda Ditrich am Fagott aus Bad Bramstedt erhielt mit 20 Punkten einen zweiten Preis.

Im Klavierfach erhielten in der Altersgruppe 2010/2011 Martha Lampe aus Kaltenkirchen, Ming-En Jonathan Yuan aus Bad Bramstedt und Alexandra Holzmann aus Norderstedt jeweils einen ersten Preis. 25 Punkte und damit ebenfalls einen ersten Platz mit Weiterleitung nach Lübeck erzielten Kelly He aus Bad Bramstedt, Darja Ovcinnikov aus Bornhöved und Frederic Wesche aus Bad Segeberg mit 23 Punkten.