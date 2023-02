Norderstedt: Kulturtreff - Zurück zu den großen Textdichtern

Norderstedt. Es ist der richtige Titel für diese kriegs- und krisengeschüttelte Zeit: „Lerne lachen ohne zu weinen“, heißt das Kabarett-Programm von und mit Suntje Freier und Bernhard Weber am Sonntag, 26. Februar, von 19 Uhr an im „Kulturtreff“ im Gemeindezentrum der Paul-Gerhardt-Kirche am Alten Buckhörner Moor 16.

Das Duo verspricht einen Rückblick auf die große Zeit der Literaten und will mit Gesang und Schauspielerei an Joachim Ringelnatz, Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Wilhelm Busch erinnern und zeigen, wie hochaktuell ihre Texte heute immer noch und schon wieder sind.

Für Melodie und Rhythmus sorgt Leonid Klimaschewski am Akkordeon. Das Trio will die goldenen 1920er-Jahre, die so goldig nun auch nicht waren, literarisch wieder aufleben lassen.

„Lerne lachen ohne zu weinen“ mit Suntje Freier, Bernhard Weber und Leonid Klimaschewski, So 26.02., 19.00, Paul-Gerhardt-Kirche, Altes Buckhörner Moor 16. Karten zu 12 Euro gibt es unter Tel. 040/60925103 oder unter reservierung@kulturtreff-norderstedt.de per E-Mail