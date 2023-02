Mit gerade einmal neun und zehn Jahren veröffentlichen Schüler Detektivbuch. Was für spannende Fälle die „Drei Kommas“ lösen.

Zwei Monate lang hat die Biberklasse der Grundschule Am Heidberg an ihrem eigenen Buch geschrieben.

Langenhorn. Wer kann schon von sich behaupten, im Alter von neun und zehn Jahren sein erstes eigenes Buch veröffentlicht zu haben? Wenn die Schülerinnen und Schüler der 4c der Grundschule Am Heidberg in Langenhorn durch ihr 205-seitiges Werk blättern, sind sie voller Stolz.

„Ich habe ein Gefühl von Glücklichkeit“, sagt Amélie. Charlie beschreibt es mehr als ein „Kribbeln wie in der Achterbahn“. Und Mila sagt: „Als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen hielt, haben meine Hände gezittert. Ich konnte es gar nicht glauben. Da steckt so viel Arbeit drin.“

Langenhorn: „Unglaublich stolz“ – Grundschulklasse schreibt eigenes Buch

Alles begann im vergangenen Jahr vor den Herbstferien. Die Kinder der Biberklasse sollten sich gegenseitig ihre Lieblingsbücher vorstellen. Janni und Samyel hielten einen Vortrag über „Die drei Fragezeichen“ – das Buch handelt von drei Jungs, die als Detektive spannende Fälle lösen. Paula hatte sich das weibliche Pendant ausgesucht: beste Freundinnen, die als „Die drei Ausrufezeichen“ ermitteln.

Dem neun Jahre alten Ben kam daraufhin eine Idee: „Warum schreiben wir nicht unser eigenes Buch?“, fragte er. Das war die Geburtsstunde der „Drei Kommas“, ein gemischtes Detektivteam bestehend aus zwei Mädchen und einem Jungen.

„Erst konnte ich mir die Umsetzung nicht vorstellen. In so ein Buchprojekt fließt viel Zeit“, sagt Klassenlehrerin Kathrin Grunwald (40). Sie entließ die Kinder in die Ferien und dachte, danach hätten sie die Idee sowieso wieder vergessen – doch da hatte sie sich gewaltig getäuscht.

Die Klasse 4 c der Grundschule Am Heidberg hat ihr eigenes Buch geschrieben: die "Drei Kommas".

Foto: Annabell Behrmann

„Fangen wir jetzt mit unserem Buch an?“, fragten die Grundschüler nach den Herbstferien. Zwei Monate lang, bis kurz nach Weihnachten, schrieben sie an ihrer Geschichte.

Die drei Charaktere entwickelten sie alle gemeinsam. Die etwas pummlige Konny, die immer Gummibärchen isst, wenn sie einen spannenden Fall zu lösen hat. Der superschlaue Mario, der auch „kleiner Professor“ genannt wird. Und Susi, die etwas arrogante, aber liebenswerte Sportskanone, die von ihren Eltern unter Druck gesetzt wird.

Emily, Merle und Jannik (v.l.) schauen sich das Buch an, das sie selbst geschrieben haben.

Foto: Annabell Behrmann

Buch: Schülerinnen und Schüler haben die Idee gemeinsam erarbeitet

Im Sitzkreis wurden Vorschläge eifrig diskutiert. „Wir sind eine tolle Klasse und konnten uns schnell einigen“, erzählt Hadil. Anschließend haben sich die 23 Kinder in kleine Gruppen aufgeteilt und zehn Kapitel mit unterschiedlichen Geschichten verfasst.

Sie spielen in Norderstedt, Hamburg und der Region. Die drei Kommas überführen zum Beispiel beim Fußball-Pokalspiel zwischen dem Glashütter SV und dem SC Alstertal-Langenhorn einen Schiedsrichter, der sich hat bestechen lassen. Auch im Wildpark Eekholt ist die Detektivtruppe aktiv, als ein Tier vergiftet wird.

Klassenlehrerin Kathrin Grunwald hat Pullover mit „Team Drei Kommas“ für die Schülerinnen und Schüler drucken lassen.

Foto: Annabell Behrmann

Auf dem Lehrplan stand das Buchprojekt nicht. Aber: „Kinder, die eigene Ideen entwickeln können, sind viel motivierter“, stellte Kathrin Grunwald fest. Ihre Schüler hätten die Pausen freiwillig durchgearbeitet, weil ihnen das Schreiben so viel Spaß gemacht hätte. „Das Teamgefühl ist noch stärker geworden als sowieso schon. Alle konnten sich beteiligen, jeder seine Stärken einbringen“, sagt die Lehrerin. „Ich bin unglaublich stolz auf meine Klasse.“

Langenhorn: Nach dem Buch will die Klasse ihren eigenen Film drehen

Die Bücher lässt Kathrin Grunwald beim Norderstedter Selfpublishing-Unternehmen Books on Demand drucken. Als Überraschung hat sie für ihre Schüler außerdem Pullover mit ihren Namen und einem Biber kreiert, auf der Rückseite steht „Team Drei Kommas“ drauf.

Die Viertklässler haben sich sogar einen eigenen Song zu ihrem Buch ausgedacht. „Wenn die drei Kommas kommen, dann werden viele festgenommen. Denn sie sind ziemlich schlau und lösen jeden Fall genau“, singen sie zur Melodie vom Seemannslied „Wellerman“.

Die Biberklasse ist traurig, dass sie sich bald trennen muss. Dreieinhalb Jahre sind die Kinder zusammengewachsen – im Sommer wechseln sie auf die weiterführenden Schulen. Bis dahin haben sie aber noch ein gemeinsames Ziel: „Wir drehen einen Film!“, schlägt Ben vor – und die anderen sind begeistert.

Wer ein Exemplar der„Drei Kommas“ kaufen möchte, kann das Buch bei Kathrin Grunwald bestellen. Sie ist per E-Mail unter Kathrin.Grunwald@gah.hamburg.de erreichbar.