Das erwartet die Besucherinnen und Besucher des Benefizkonzerts am 17. Februar in der Henstedt-Ulzburger Buchhandlung Rahmer.

Enni Bertram (r.) und Levke Müller spielen Blockflöte beim Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Buchhandlung Rahmer in Henstedt-Ulzburg.

Henstedt-Ulzburg. Ein Benefizkonzert für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat das Ensemble Tramee der Segeberger Kreismusikschule spontan für Freitag, 17. Februar, in der Buchhandlung Rahmer an der Hamburger Straße 22 in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg organisiert. Das Konzert wird um 16 Uhr beginnen.

Das Ensemble Tramee bilden die vier Jugendlichen Jannika Sylvester, Vivian Wolfsen und Ileana Töter an den Querflöten mit Jakob Musehold am Kontrabass. Sie gaben schon während der Corona-Pandemie vor der Buchhandlung kleine Benefizkonzerte, beispielsweise für Flüchtlingskinder aus der Ukraine und auch für den Kinderschutzbund Henstedt-Ulzburg. Ihr Repertoire umfasst Stücke wie „Dona nobis pacem“ und „May the Road“.

Henstedt-Ulzburg: Sie sind erst 6 – Enni und Levke spielen für Erdbebenopfer

Beim aktuellen Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien will das Ensemble bekannte Stücke wie „Falling In Love With You“, den Shanty „Wellerman“ von Nathan Evans bis zum Second Waltz von Dimitri Schostakowitsch spielen.

Als Solistinnen an der Blockflöte treten Enni Bertram und Levke Müller auf – beide sind erst sechs Jahre alt – die für ihr selbst geschriebenes Stück „Jahrmarkt“ einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ erhielten. Die Spenden will das Ensemble Tramee einer örtlichen Organisation überreichen, die sich aktuell für die Erdbebenopfer einsetzt.

