Norderstedt: Kampf gegen das Katzenelend: -Kastration zum Nulltarif

Außer dem Land unterstützt auch der Norderstedter Verein Straßentiger Nord die Aktion. Was Tierfreunde machen können.

In der Zeit vom 20. Februar bis 19. März werden freilebenden Katzen zum Nulltarif kastriert und gechipt.

Norderstedt. Ihnen ist eine freilebende Katze zugelaufen? Sie kennen unkastrierte freilebende Katzen in Ihrer Nähe? Und Sie wollen Ihren Beitrag leisten, Katzenelend zu lindern? In der Zeit vom 20. Februar bis 19. März werden diese freilebenden Katzen zum Nulltarif kastriert und gechipt. Bezahlt wird das aus einem Fonds des Landes Schleswig-Holstein, so lange Geld im Topf ist.

Dies gilt nur für freilebende Katzen aus Orten, die in den Fonds einzahlen. Dazu gehören in der Region des Norderstedter Vereins Straßentiger Nord viele Kommunen. Da die Liste der teilnehmenden Gemeinden vom Land regelmäßig aktualisiert wird, finden Interessierte diese tagesaktuell über einen Link auf der Internet-Seite www.strassentiger-nord.de.

Norderstedter: Kampf gegen das Katzenelend – Kastration zum Nulltarif

Darüber hinaus bezuschusst der Verein Straßentiger Nord bei Bedarf die Kastration aller übrigen Katzen mit 120 Euro für eine weibliche Katze und 80 Euro für einen Kater, wenn sie aus den nachfolgenden Orten kommen: Amt Auenland Südholstein (ehemals Amt Kaltenkirchen-Land), Amt Itzstedt, Amt Kisdorf, Amt Pinnau, Barmstedt, Bilsen, Bönningstedt, Ellerau, Hasloh, Heede, Hemdingen, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Langeln, Lutzhorn, Norderstedt, Quickborn.

Welche Tiere gelten als „freilebende“ Katzen? Vereinfacht gesprochen sind freilebende Katzen Draußenkatzen, die keinem Eigentümer zuzuordnen sind und um die sich niemand kümmert.

Verein Straßentiger fängt freilebende Katzen ein

Wie geht das mit der Kastration? Falls Interessierte Hilfe beim Einfangen benötigen, sollten sie den Verein Straßentiger Nord ansprechen. Dieser fängt die Katzen ein und bringt sie zum Tierarzt. Alternativ machen die Betroffenen selbst einen Termin mit einer teilnehmenden Tierarztpraxis und bringen die Katze selbst hin.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei freilebenden Katzen muss mit einer Unterschrift bestätigt werden, dass es sich um eine freilebende Katzen handelt. Der Verein Straßentiger bittet, sich rechtzeitig zu melden, damit eventuelle Fangaktionen geplant werden können. Für den Straßentiger-Nord-Zuschuss der übrigen Katzen können die Katzen bei einem Tierarzt kastriert werden; die Rechnung kann anschließend beim Verein eingereicht werden. Auf der Vereins-Homepage www.strassentiger-nord.de sind weitere Details zur Aktion zu finden.

Norderstedt: Kampf gegen das Katzenelend – Kastration zum Nulltarif

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann auf das Vereinskonto spenden: Sparkasse Südholstein IBAN: DE32 2305 1030 0510 0523 84, Paypal: Info@strassentiger-nord.de. Der Verein Straßentiger Nord ist ein gemeinnütziger Verein, die Spende ist also steuerlich absetzbar.