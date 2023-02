Der Gitarrist aus Henstedt-Ulzburg gibt in seiner Heimatgemeinde ein Konzert. Worauf sich die Besucher freuen können.

Der junge Komponist John-Robin Bold aus Henstedt-Ulzburg gibt in der Kreuzkirche ein Heimspiel.

Henstedt-Ulzburg. Gitarre trifft Orgel und Elektronik heißt es am Sonnabend, 11. Februar, im Konzert „Splitter der Zeit“, wenn der junge, vielfach ausgezeichnete Gitarrist, Komponist und Medienkünstler John-Robin Bold mit Kantor Martin Hageböke ein Konzert in der Ulzburger Kreuzkirche gibt. Das Duo verbindet die Musik aus Jahrhunderten mit verschiedenen Stilen und Techniken.

Für „Splitter der Zeit“ verarbeitete John-Robin Bold Live-Aufnahmen von Hagebökes Orgelspiel mit seinem Laptop zu neuen Kompositionen, die wiederum mit den Orgelstücken in einen Dialog treten. Beide Musiker wollen neue, emotionale Hör-Erlebnisse vermitteln.

John-Robin Bold ist freier Komponist und Medienkünstler

Johann Sebastian Bachs bekannte „Toccata und Fuge in d-Moll“ verwandelt Bold beispielsweise in farbintensive Klangflächen. Zu einer Einheit verbinden sich Orgel und Elektronik in der gemeinsamen Improvisation zum Choral „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Auf seiner Konzertgitarre spielt Bold außerdem drei Sätze aus der Messe „Ad Fugam” von Josquin Desprez und eigene Kompositionen für E-Gitarre zwischen Polyphonie und Popmusik.

John-Robin Bold wuchs in Henstedt-Ulzburg auf, wurde an der Norderstedter Musikschule ausgebildet und war Frühstudent an der Musikhochschule Hannover. Er studierte elektronische Musik und ist freier Komponist und Medienkünstler.

Henstedt-Ulzburg: Von Pop bis Bach - John-Robin Bold kann auf der Gitarre alles

Konzert „Splitter der Zeit“, Sa, 11.02., 18.00, Kreuzkirche Ulzburg, Hamburger Str. 30. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.