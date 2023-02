Das Haus an der Ulzburger Straße 476A in Norderstedt, in dem sich zuletzt das Restaurant "Binnen un Buten" und früher die Künstlerkneipe "Kuckucksei" befand, sucht einen neuen Pächter. Im Bild: Eigentümer Bernhard Waack und seine Mutter Hildegard Waack, Nießbraucherin der Immobilie und einstige Betreiberin der Kneipe "Kuckucksei".