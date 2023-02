Schnellrestaurant an der Gutenbergstraße wurde Freitagnacht aufgebrochen. Täter kamen über den Drive-In-Schalter.

Die Filiale von McDonald's an der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg wurde zum zweiten Malinnerhalb von zwei Wochen das Ziel von Einbrechern.

Polizei Norderstedt Einbrecher bei McDonald’s – zum zweiten Mal in zwei Wochen

Henstedt-Ulzburg. Die Filiale des Schnellrestaurants McDonald’s in Henstedt-Ulzburg an der Gutenbergstraße wurde erneut das Ziel von Einbrechern – zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen.

Am Freitagmorgen wurde der erneute Einbruch bemerkt. Irgendwann zwischen 2 und 6.40 Uhr müssen die Täter aktiv gewesen sein. „Sie zerstörten eine Scheibe beim Drive-In-Schalter und griffen sich eine Spendenbox mit Bargeld in unbekannter Höhe“, sagt Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion in Bad Segeberg.

Am frühen Montagmorgen des 23. Januar, waren unbekannte Täter schon einmal in das Schnellrestaurant eingestiegen. Auch damals erbeuteten die Täter Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Freitagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 040/52 80 60 entgegen.