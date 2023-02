Alle Henstedt-Ulzburger sind aufgerufen, am 14. Februar zum Einkaufszentrum zu kommen und zu tanzen. Was dahinter steckt.

Henstedt-Ulzburg. Laut einer Statistik der Vereinten Nationen wird ein Drittel aller Frauen und Mädchen auf dieser Welt in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Henstedt-Ulzburg ist Teil der weltweiten Protestaktion „One Billion Rising“ („eine Milliarde erhebt sich“) und ruft zum gemeinsamen Tanzen auf dem Marktplatz vor dem CityCenter Ulzburg (CCU) auf. Am Dienstag, 14. Februar, von 16 Uhr an, möchte die Gemeinde ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

„Während der Corona-Pandemie konnten wir nur online tanzen, vor Corona haben sich jährlich mehrere hundert Menschen zur Aktion getroffen – Ziel ist natürlich, dass der ganze Marktplatz voll mit Menschen wird“, sagt Svenja Gruber, Gleichstellungsbeauftragte in Henstedt-Ulzburg. CDU-Gemeindevertreter Waldemar Bianga hat die Anti-Gewalt-Aktion vor fünf Jahren zum Leben erweckt. „Gewalt gegen Frauen und Mädchen findet überall statt, auch in Henstedt-Ulzburg“, sagt Bianga.

Henstedt-Ulzburg: Protestaktion – CCU-Marktplatz wird zur großen Tanzfläche

Die ursprüngliche Idee zur Tanzaktion stammt aus dem Jahr 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler. Als Teil von „One Billion Rising“ werden weltweit Menschen zu Tänzen, Streiks und Protestkundgebungen aufgerufen. Indem sie ihre Häuser und Arbeitsplätze verlassen und öffentlich tanzen, wollen sie ihre Solidarität und gemeinsame Kraft demonstrieren.

In Henstedt-Ulzburg wird die Tanzschule Winter den Menschen vor Ort eine Choreographie zu „Break the Chain – Spreng die Ketten“ auf der Bühne vortanzen und beibringen. Anschließend sorgt die Samba-Band Unidos de Hamburgo für Stimmung auf dem Marktplatz. Auch die Frauenfachberatungsstellen aus Norderstedt, Kaltenkirchen, Bad Segeberg und natürlich Henstedt-Ulzburg werden vertreten sein, aufklären und Fragen beantworten.

Gewalt gegen Frauen: Henstedt-Ulzburg verteilt pinke T-Shirts als Zeichen

„Kommen auch Sie und tanzen mit! So bringen wir zusammen mit vielen anderen Frauen und Männern rund um den Globus unsere Forderung nach einem Ende der sexualisierten Gewalt und jeglicher Benachteiligung von Frauen und Mädchen zum Ausdruck“, sagt Svenja Gruber. Dank eines Zuschusses der Gemeinde können pinke T-Shirts an alle, die mittanzen möchten, verteilt werden. Pink ist eine Signalkraft und soll Power, Mut und Lebensfreude vermitteln. „Ziehen Sie gerne pinke Kleidungsstücke zur Aktion an“, sagt Gruber.

„One Billion Rising“, Protestaktion gegen Gewalt an Frauen, Di, 14. Februar, 16.00 Uhr, Marktplatz vor dem CCU, Hamburger Straße 8, Henstedt-Ulzburg. Einen Link, um den Tanz bereits zu üben, gibt es unter www.tanzstudio-winter.de