Polizei Schleswig-Holstein: Feuer an der Schule – haben Jugendliche gezündelt?

Als es an der Schule in Kisdorf brannte, wurde zwei Jungs beobachtet, die sich auf Mountainbikes aus dem Staub machten.

Polizei Schleswig-Holstein Mülltonnen brennen an Schule: Haben zwei Jungs gezündelt?

Kisdorf. Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen, die vermutlich für eine Brandstiftung in Kisdorf verantwortlich sind. Sie waren an der Grund- und Gemeinschaftsschule am Grootredder gesehen worden, nachdem dort ein Feuer ausgebrochen war.

Am Montag hätten um 17.50 Uhr auf dem Gelände der Schule mehrere Mülltonnen gebrannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Zeuge entdeckte den hellen Feuerschein beim Müllablageplatzes der Schule und rief die Feuerwehr.

Polizei: Zeugen beobachteten zwei Jungen an der Schule

„Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten die Mülltonnen bereits in vollem Ausmaß“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. „Durch die Flammen wurde ein Dach eines angrenzenden Fahrradstellplatzes beschädigt.“ Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zeugen sahen zwischen 17.15 Uhr und 17.20 Uhr zwei Verdächtige in der Nähe des Tatortes. Möglicherweise haben sie den Brand gelegt. Die Jungen sind etwa 15 Jahre und fuhren mit Mountainbikes von der Schule in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zu den zwei Personen geben oder hat die Tat beobachtet? Hinweise unter der Rufnummer 040/528060 entgegen.



