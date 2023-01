Norderstedt: Mann (69) stürzt in Supermarkt-Müllpresse und findet grausamen Tod

Norderstedt. Grausamer Tod eines Mitarbeiters des Famila-Supermarktes in Norderstedt: Offenbar stürzte der 69 Jahre alte Mann am Sonnabend in eine große Müllpresse des Marktes an der Stormarnstraße – und fand aus bisher ungeklärter Ursache den Tod. Zunächst hieß es, der Mann sei in die Presse geklettert. Inzwischen gibt es laut Polizei aber Hinweise darauf, dass er wahrscheinlich hineingefallen ist.

Die Familie hatte den Mann seit Sonnabendvormittag vermisst. Als er auch am Sonntag nicht auftauchte, machten sich Angehörige und Freunde des Mannes auf die Suche. Schließlich fanden sie den Wagen des Gesuchten, ein silberner Hyundai, auf dem Parkplatz des Getränkemarktes von Famila.

Norderstedt: Mann klettert in Supermarkt-Müllpresse und findet den Tod

In dieser Müllpresse des Famila-Marktes fand der Mann den Tod.

Foto: Florian Büh

Daraufhin suchten die Angehörigen gemeinsam mit einem Wachmann des Famila-Marktes das Supermarktgelände ab. Und kamen schließlich auch in einen Anbau des Marktes, in dem die beiden Müllpressen stehen. Hier werden die Abfälle von Famila verstaut und mit angeschlossenen Pressanlagen komprimiert.

Unmengen gepressten Mülls musste die Feuerwehr aus der Presse räumen, ehe der Leichnam geborgen werden konnte.

Foto: Florian Büh

Mit einer Taschenlampe leuchtete offenbar der Wachmann in den Container und machte die grausame Entdeckung: Ein Fuß war zu erkennen. Sofort wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Mit 40 Einsatzkräften machte sich die Feuerwehr an das Öffnen des Müllcontainers über eine sogenannte Revisionsklappe.

Feuerwehr Norderstedt: Angehörige machten eine grausame Entdeckung

Polizisten durchsuchten den Wagen des Mannes. Er stand beim Getränkemarkt von Famila.

Foto: Florian Büh

Mittels Gabelstapler und einer Steckleiter wurden dann Unmengen Müll aus dem Container gezogen, ehe der leblose Körper des gesuchten Mannes zum Vorschein kam. Die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sein Körper wurde schließlich einem Bestatter übergeben.

Die Kripo Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen, den Tatort beschlagnahmt und das Auto des Vermissten durchsucht.