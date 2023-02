Bad Segeberg: Große Trauerfeier für Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann

Seth/Bad Segeberg. Der Segeberger Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann, der am Sonntag, 29. Januar nach langer Krankheit verstorben ist, wird mit einer großen Trauerfeier am Freitag, 10. Februar, von 13.30 Uhr an in der Bad Segeberger Marienkirche verabschiedet. Storjohann wäre am 12. Februar 65 Jahre alt geworden.

Seine Frau Maren Storjohann und seine drei Söhne Philipp, Alexander und Ferdinand müssen nicht nur den Tod des Ehemanns respektive Vaters verkraften. Vor drei Wochen war der Vater des Bundestagsabgeordneten, Erich Storjohann, im Alter von 92 Jahren gestorben.

Bundestag: Große Trauerfeier für Gero Storjohann in Bad Segeberg

Doch angesichts der Schicksalsschläge zieht sich die Familie nicht zurück. „Die Witwe Maren Storjohann hat uns mitgeteilt, dass die Trauerfeier in der Segeberger Marienkirche stattfinden soll“, sagt Uwe Voss, über Jahrzehnte ein treuer Mitarbeiter und Sprecher Storjohanns im CDU-Kreisverband und enger Freund des Sether Bundestagsabgeordneten. „Die Familie wünscht sich einen würdigen Abschied für Gero Storjohann und möchte vielen Menschen die Möglichkeit geben, Abschied zu nehmen.“

Und es sind sicher nicht eben wenige Menschen und Wegbegleiterinnen und- begleiter, die Storjohann die letzte Ehre erweisen wollen. Denn nach wie vor gibt es viele Beileidsbekundungen für Storjohanns Familie. Mit einem emotionalen letzten Gruß verabschieden sich zum Beispiel Uwe Voss und das Team um Gero Storjohann: „Wir verlieren mit Gero Storjohann nicht nur unseren Chef sondern auch einen Menschen, mit dem wir zu jeder Zeit gerne zusammen gearbeitet haben, den wir mochten und der uns fehlen wird“, teilen Voss, Anna Katharina Bremer, Ariane Wessel, Petra Ahr und Carsten Nissen mit.

Ministerpräsident Günther: „Verbindliche Art, Politik zu machen“

In der Landes- und Bundespolitik hat Storjohanns Tod natürlich ebenso für große Bestürzung gesorgt. CDU-Parteichef Friedrich Merz oder Ex-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier reagierten umgehend auf Twitter auf den Tod Storjohanns.

Ministerpräsident Daniel Günther sagte: „Gero Storjohann war es immer besonders wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und politische Entscheidungen zu erläutern. Seine verbindliche Art, Politik zu betreiben wurde von uns allen sehr geschätzt. Gero Storjohann war engagiert im Petitionsausschuss; sein Herzblut für das Radfahren und die politische Unterstützung dafür wird uns in Erinnerung bleiben.“

SPD-Bundestagsabgeordneter Bengt Bergt: „Er war Demokrat durch und durch“

Bengt Bergt, Norderstedter SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Segeberg, schrieb: „Mein ganzes Team und ich gedenken in Trauer Gero Storjohann. Ich wünsche seiner Familie und Angehörigen alle Kraft in dieser schwierigen Zeit. Er war Demokrat durch und durch. Er wird uns immer als langjährige Stimme für Segeberg und Stormarn in Erinnerung bleiben.“

Auch in den Ortsvereinen der CDU im Kreis Segeberg herrscht Trauer über den Verlust. Der CDU-Ortsvorsitzende Thorsten Borchers aus Norderstedt erinnerte daran, dass Storjohann in vielen Veranstaltungen des Norderstedter Ortsverbandes „die oft erklärungsbedürftige Berliner Politik verständlich erklärte“ und dass er stets für die Anliegen der Menschen ein offenes Ohr hatte.

„Wir verlieren einen Vollblutpolitiker, der regional stark verankert war. Den CDU Kreisvorsitz hatte er fast ein Vierteljahrhundert inne. Der Verlust wiegt schwer. Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau Maren und seinen drei erwachsenen Söhnen. Ihnen und allen Angehörigen wünschen wir viel Kraft in dieser Zeit. Wir werden Gero Storjohann ein ehrendes Andenken bewahren.“