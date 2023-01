Norderstedt ist erneut Tatort von Raubüberfällen geworden. Am Montag versuchten zwei Männer, einen Fußgänger beim Gassigehen mit seinem Hund zu überfallen. Am Dienstagmorgen überfiel ein Unbekannter eine Spielhalle. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zu dem Raub auf die Spielhalle an der Ulzburger Straße in Höhe des Glashütter Wegs kam es am frühen Morgen. Um 3.42 Uhr betrat der Täter die Räume, bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. „Nachdem sich die Mitarbeiterin in den geschützten Kassenbereich flüchten konnte, verließ der Täter ohne Beute die Spielhalle und floh in unbekannte Richtung“, teilte die Polizei mit.

Polizei Norderstedt: Raubüberfall beim Gassigehen: Opfer schlägt auf Täter ein

Der Unbekannte ist mit 1,60 Meter auffällig klein und schlank. Er war vollständig schwarz gekleidet und hatte sein Gesicht verdeckt. Unmittelbar nach dem Täter verließen zwei weitere, bislang unbekannte Kunden die Spielhalle.

„Bei ihnen dürfte es sich um wichtige Zeugen handeln“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Die Norderstedter Polizei setzte zur Fahndung mehrere Streifenwagen ein, doch die Suche verlief ergebnislos.

Als der Täter den Hund angreift, schlägt der Fußgänger zurück

Schauplatz des Raubs am Montag war die Bahnhofstraße. Gegen 8 Uhr sprach dort ein Unbekannter einen Fußgänger an, der mit seinem Hund unterwegs war. Der Täter fragte nach Zigaretten. Als sein Opfer darauf nicht reagiert, zog der Mann ein Messer und forderte Geld und das Handy.

Außerdem trat der Täter nach dem Hund. Daraufhin verteidigte der Fußgänger sein Tier und schlug den Tätern, der mit zwei Begleitern in Richtung Schweriner Straße flüchtete. „Der Geschädigte und dessen Hund blieben nach vorläufiger Einschätzung unverletzt“, teilte die Polizei mit.

Ermittlungsgruppe Jugend der Polizei übernimmt den Fall

Die drei Männer sind etwa 20 Jahre alt. Der Täter ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und kräftig. Er war mit einer Jeans, einer dunklen Jacke und abgenutzten Sneakern bekleidet. Der Mann hat schwarze Haare und einen Dreitagebart. Seine Begleiter trugen dunkle Trainingsanzüge, habe dunkle Haare und ebenfalls Dreitagebärte. Die Beamten der Ermittlungsgruppe Jugend haben den Fall übernommen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 040/528060.

In Norderstedt wurde die Polizei in den vergangenen Monaten zu mehreren Raubtaten gerufen. Erst am Freitag wurden ein Junge und ein Mädchen im Alter von nur 14 und 15 Jahren am Herold-Center von einer Bande ausgeraubt. Es passierte am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, als die beiden Jugendlichen auf der Coppernicusstraße am Herold-Center und neben dem gleichnamigen Gymnasium unterwegs waren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, näherte sich plötzlich eine Gruppe aus sechs jungen Männern den beiden auf dem Gehweg.

Polizei Norderstedt: Sechsköpfige Bande bedroht zwei Minderjährige mit Messer

Sie sollen den Jungen und das Mädchen dann eingekreist haben. Anschließend soll einer der Männer ein Messer hervorgezogen, die beiden Jugendlichen damit bedroht und sie dann durchsucht haben. Der Täter nahm den eingeschüchterten Opfern Schmuck, Unterhaltungselektronik, eine Jacke und Geld ab.

Laut Polizei soll die unbekannte Bande dann in einen schwarzen Kleinwagen gesprungen und damit in Richtung Marommer Straße geflohen sein. Die Opfer sagten aus, dass die Täter etwa 20 Jahre alt gewesen sind, sie waren offenbar mit durchschnittlich ungefähr 1,70 Meter Größe eher klein und durchweg schlank. Alle trugen dunkle Kleidung.

Zuletzt wurde ein 19-Jähriger in der Nähe mit Reizgas angegriffen

Der letzte Überfall, nicht weit vom aktuellen Tatort entfernt, ist gerade zehn Tage her. Zwei Jugendliche haben in Norderstedt am 12. Januar einen 19-jährigen Mann überfallen. Die Täter sprühten ihrem Opfer Reizgas ins Gesicht, durchsuchten ihn nach Wertsachen und flohen schließlich unerkannt und ohne Beute.

Nach mehreren bewaffneten Raubtaten auf Tankstellen und eine Spielhalle im Norderstedter Stadtgebiet wurde am 28. November 2022 ein 17-jähriger Intensivtäter vorläufig festgenommen. Der Jugendliche hatte an den Tatorten jeweils mit einer Schreckschusswaffe geschossen.

17-Jähriger Intensivtäter überfiel mehrere Tankstellen

Ein Ausbruch extremer Gewalt, der Norderstedt erschütterte, ist auch längst noch nicht vergessen: Anfang August wurde ein 26 Jahre alter Norderstedter auf dem ZOB Garstedt offenbar grundlos verprügelt und so schwer verletzt, dass er tagelang in Lebensgefahr schwebte. Der mutmaßliche Täter, ein 17-Jähriger aus Hamburg, sitzt in Untersuchungshaft.

Die Norderstedter Polizei reagierte mit Kontrollen im Bereich der U- und Busbahnhöfe und des Herold-Centers, etwa am 18. November 2022. Dabei wurden erschreckende Ergebnisse erzielt: Einige Jugendliche und junge Erwachsene wurden mit Spring- oder Küchenmessern angetroffen, ebenso hatten sie Drogen dabei. Entweder für den Handel oder den Eigengebrauch.