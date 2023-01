Thomas Will, Quartiersmanager PACT Norderstedt-Mitte, sammelt Spenden für soziale Einrichtungen in der Stadt.

Norderstedt. Auf der Welt gibt es viele Menschen, denen es nicht gut geht und die dringend auf Hilfe angewiesen sind – auch in Norderstedt. „Wir leben aktuell in schweren Zeiten“, sagt auch Thomas Will vom PACT Norderstedt-Mitte. Um in Not geratene Norderstedterinnen und Norderstedter zu unterstützen, sammelt der Quartiersmanager nun Spenden für soziale Einrichtungen der Stadt.

Von Montag, 30. Januar, bis Freitag, 10. Februar, können folgende Hilfsmittel an diesen Standorten abgegeben werden: Die Moorbek Apotheke (Rathausallee 35-39) nimmt Körperpflegeprodukte an. Kleidung, Schlafsäcke und Körperpflegeprodukte können bei der Hamburger Sparkasse (Rathausallee 21a), Grossmann & Berger (Rathausallee 27a), Itzehoer Versicherung (Rathausallee 19e) sowie beim Spectrum Kino (Rathausallee 72) abgegeben werden.

Norderstedt: „Leben in schweren Zeiten“ – PACT sammelt für Hilfsbedürftige

Thomas Will bittet darum, Kleidung und Schlafsäcke gereinigt abzugeben. Die Sachspenden erhält unter anderem die Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose (TAS). Hinzu kommt finanzielle Unterstützung: Die Norderstedter Bank hat bereits 2500 Euro an die TAS gespendet, die Moorbek Apotheke unterstützt das Deutsche Rote Kreuz in Norderstedt mit 200 Euro.