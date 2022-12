Norderstedt: Ein Rätsel, 23 Preise und die Bürgermeisterin als Glücksfee

Norderstedt. In der Weihnachtszeit hat der PACT Norderstedt-Mitte eine Verlosung veranstaltet. Knapp 220 Personen aus Norderstedt und der Umgebung haben mitgemacht, sogar aus Großenaspe und Todesfelde waren einige dabei. Nun hat die Norderstedter Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder dann die 23 Gewinnerinnen und Gewinner gezogen.

Zu gewinnen gab es Produkte aus den teilnehmenden Geschäften. Dazu zählen Kinogutscheine vom Spectrum, ein Reisegutschein im Wert von 100 Euro, Pflegeprodukte und eine digitale Parkscheibe. Den Hauptpreis, ein iPad, hat ein Norderstedter gewonnen.

Weihnachten: Was des Rätsels Lösung ist und wer sich qualifizieren konnte

Doch eine Teilnahmebedingung gab es. Man musste ein Rätsel lösen. Dafür konnte jeder in der Zeit zwischen dem 1. und 14. Dezember im Quartier Norderstedt-Mitte in die Geschäfte gehen. In zehn Geschäften waren in Schaufenstern und Schaukästen Sterne mit Zahlen. Auf den Sternen standen Zahlen, welche zu einer Lösungszahl addiert werden mussten.

Dann musste ein Formular mit dem Ergebnis und den Kontaktdaten per E-Mail oder Brief an den PACT geschickt werden. Nur wer die richtige Summe angegeben hatte, konnte gewinnen. Bei der Ziehung gab der Quartiersmanager Thomas Will das richtige Ergebnis bekannt: 80. Er hat noch eine gute Neuigkeit für alle Teilnehmenden: „Es gab keinen, der falsch lag.“

Norderstedt-Mitte: Die Aktion sollte die Leute animieren, in die Geschäfte zu kommen

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und über ihren Gewinn benachrichtigt. Heute, am Donnerstag, 22. Dezember, können sie sich um 16 Uhr im PACT-Büro in der Rathausallee 19e ihren Preis abholen. Zur Identifikation sollte jeder einen Ausweis mitbringen. Wer zu dem Termin keine Zeit hat, kann einen Stellvertreter schicken, muss Quartiersmanager Will zuvor jedoch darüber informieren.

Die Oberbürgermeisterin freut sich, als „Glücksfee“ mit dabei zu sein. „Glückwunsch an alle Gewinner. Wir freuen uns, dass viele bei uns ins Kino und in die Geschäfte kommen“, sagt Roeder. Die Aktion sollte die Norderstedter animieren. die Geschäfte in der Moorbekpassage und rund um die Rathausallee besser kennen zu lernen.