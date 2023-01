Kreis Segeberg. Der Kreis Segeberg sucht Sprachmittlerinnen und -mittler, die dabei helfen, die Kommunikation mit Menschen mit Migrationshintergrund zu erleichtern. „Unterstützung wird unter anderem bei der Ankunft in den Kommunen, bei Arzt- und Ärztinnenbesuchen, beim Ausfüllen behördlicher Anträge sowie bei der Übersetzung allgemeiner Informationen benötigt“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller.

So läuft es ab: Die Sprachmittler schließen mit dem Kreis einen Vertrag ab und sind als Honorarkräfte tätig. Dabei handelt es sich um eine selbstständige Tätigkeit, die auch nebenberuflich ausgeübt werden kann. Die Aufträge werden nach Bedarf erteilt. Die Sprachmittler erhalten eine Vergütung in Höhe von 10 Euro je angefangener Viertelstunde, also 40 Euro pro Stunde für Übersetzungszeiten. Hinzu kommen 5 Euro je angefangene Viertelstunde, also 20 Euro pro Stunde, für Fahrt- und Wartezeiten. Die Fahrtzeit kann separat abgerechnet werden.

Kreis Segeberg: Lukrativer Nebenjob – Sprachmittler für 25 Sprachen gesucht

Während der Arbeitszeit sind die Sprachmittlerinnen und -mittler über den Kreis versichert. Für folgende Sprachen werden Personen gesucht: Albanisch, Amharisch (Äthiopien), Arabisch, Armenisch, Bulgarisch, Dari, Englisch, Farsi, Französisch, Georgisch, Griechisch, Hindi (Indien), Italienisch, Kurdisch (kurmanci, sorani, badini), Mazedonisch, Paschtu, Polnisch, Rumänisch, Serbisch, Somali, Spanisch, Tigrinya, Türkisch, Ungarisch und Urdu (Pakistan).

Wer interessiert ist, wird gebeten, sich zeitnah bei Frau Lorenz unter 04551/951 9762 oder per E-Mail an soziales.lorenz@segeberg.de zu melden.