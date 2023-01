Offene Werkstatt Norderstedt lädt zu einem Nachmittag, an dem Kinder unter Aufsicht auch an große Maschinen ran dürfen.

Norderstedt. Selber machen, anpacken, ausprobieren und staunen: Die Offene Werkstatt Norderstedt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder- und Jugendliche an Technik heranzuführen, ihnen physikalisch-technische Zusammenhänge anschaulich zu machen und sie für das handwerkliche Arbeiten zu begeistern. „Wir wollen einen Beitrag zur technischen Bildung von Kindern und Jugendlichen leisten. Wir meinen, sie kommt in den allgemeinbildenden Schulen viel zu kurz oder findet gar nicht erst statt“, teilt der Verein mit.

Die drei Vereinsgründer Manfred Hoepner, Maximilian Behm und Panagiotis Lolas bieten regelmäßig in der Werkstatt im Schulzentrum Süd in Glashütte Workshops an. Und am Sonnabend, 4. Februar, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, einen ganzen tag der Offenen Tür unter dem Motto „kinderleicht“ für Kinder, Eltern und alle anderen.

Norderstedt: Hier können „Technik Kids“ frickeln, tüfteln und schrauben

An mehreren Stationen sind die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher eingeladen, selbst Hand anzulegen. Etwa beim Töpfern, wenn es gilt an der Töpferscheibe zu arbeiten. Fingerspitzengefühl braucht es, um aus elektronischen Bauteilen eine Schaltung zu löten. Hobeln funktioniert nur mit dem richtigen Schwung, und mit Durchblick wird ein Mikro-Controller erfolgreich programmiert. Defekte am Fahrrad lassen sich mit Sachverstand und scharfem Blick erkennen.

Daneben zeigen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Offenen Werkstatt den Einsatz unterschiedlicher Holzbearbeitungsmaschinen und wie sich mit einem 3D-Drucker Namenschilder sowie verschiedene Ersatzteile herstellen lassen.

3D-Drucker, CAD-Programm und Roboter-Programmierung

Die Offene Werkstatt Norderstedt arbeitet in den Werk und Technikräumen des Schulzentrums Süd in Glashütte.

Foto: Offene Werkstatt Norderstedt

Beobachten lässt sich auch die Arbeit mit einem CAD-Programm und die Programmierung von Robotern der Firma Fischertechnik. Gemeinsam mit der Kindersparte des Vereins Deutsche Ingenieure Hamburg-Norderstedt (VDInis) gibt die Offene Werkstatt einen Einblick in das bestehende und geplante Angebot technischer Bildung für Kinder und Jugendliche.

Mit Unterstützung des VDIni-Clubs Hamburg-Norderstedt bietet die Offene Werkstatt fünf Workshops für Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren an. Im praktischen Handeln sollen die „Technik Kids“ Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Werkstoffen und handwerklichen Arbeitstechniken erlernen. Dabei entstehen Modelle und Versuchsaufbauten, die teilweise mit nach Hause genommen werden können.

Norderstedt. Workshops für Kinder über physikalisch-technische Zusammenhänge

Die Veranstaltungen bauen teilweise inhaltlich aufeinander auf. Deshalb ist es wünschenswert, wenn angemeldete Kinder an allen fünf Veranstaltungen teilnehmen. Die Workshops finden jeweils sonnabends, zwischen 15 und 17.30 Uhr im Schulzentrum Süd in Norderstedt, Poppenbütteler 230, statt (Beitrag 5 Euro für Arbeitsmaterial). Die Termine: 25. Februar: Elektromagnetismus – wir bauen einen elektrischen Schalter (Relais); 18. März: Eisstäbchengetriebe von Kurbeln und Schwingen; 1. April: Lagestabilität im Wasser – Boote aus Blech und Schaumstoff; 29. April: Brücken – der Bogen trägt; 3. Juni: Start frei – Bau einer Wasserrakete.

Beim Tag der Offenen Tür wird es auch etliche Spielangebote geben: Man kann Häuser und Brücken aus Miniziegelsteinen bauen, Murmeln auf der Kugelbahn durch Röhren flitzen lassen oder mit zuvor selbst gebauten Kickern Korkkugeln in Tore schießen.

Offene Werkstatt Norderstedt, Sa, 4.2., 14.30-17.30, Werk-und Technikräume Schulzentrums Süd, Poppenbütteler Straße 230, Eingang Schulparkplatz Poppenbütteler Straße. Infos zum Verein unter www.ow-norderstedt.de