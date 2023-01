Der Bus liegt im Graben neben der Schmalfelder Straße in Kaltenkirchen.

Polizei Schleswig-Holstein Bus rutscht in den Straßengraben – Fahrer erleidet Schock

Kaltenkirchen. Schock für einen Busfahrer in Kaltenkirchen: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann am Montag, gegen 16.20 Uhr auf der Schmalfelder Straße kurz, vor dem Ortseingang von Kaltenkirchen auf die unbefestigte Bankette rechts der Fahrbahn. Er konnte den Bus danach nicht mehr kontrollieren und rutschte in den Straßengraben.

Polizei Schleswig-Holstein: Bus rutscht in den Straßengraben – Fahrer erleidet Schock

Mit einem Bergungslastwagen sollte der Bus am Montagabend aus dem Graben gezogene werden.

Foto: Danfoto

Offenbar war der Busfahrer ohne Passagiere unterwegs. Laut Polizei gab es keine Verletzte. Der Fahrer erlitt jedoch einen leichten Schock. Ein Bergungslastwagen wurde zur Unfallstelle gerufen, um den Bus aus dem Graben zu ziehen.